09 января 2026, 02:13

Baza: в Белгороде пострадал человек и пропал свет после атаки ВСУ

Фото: iStock/Zeneddin Younis Zenagui

Вооружённые силы Украины атаковали Белгород беспилотниками, в результате чего город частично погрузился во мрак. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.