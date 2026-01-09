В Белгороде пострадал человек и пропал свет после атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины атаковали Белгород беспилотниками, в результате чего город частично погрузился во мрак. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По данным издания, обломки БПЛА упали на трансформатор и оборвали пять линий электропередачи. Жители города жалуются на перебои с подачей тепла и света, а в некоторых районах электричество пропало совсем. Одинч еловек, как утверждает источник канала, пострадал. Информация о его состоянии уточняется.
Ране губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород. По его словам, серьёзные повреждения получил инфраструктурный объект.
В ночь на 9 января поступило сообщение о серии взрывов над Орлом. Местные жители утверждают, что город пытаются атаковать украинские беспилотники.
