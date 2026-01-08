Послы США в Киеве предупредили о риске массированного удара по Украине

08 января 2026, 22:36

Послы США в Киеве предупредили о риске массированного удара в ближайшие дни

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение о вероятном массированном воздушном ударе по Украине в ближайшие дни. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии на сайте.