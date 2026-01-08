Послы США в Киеве предупредили о риске массированного удара по Украине
Посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение о вероятном массированном воздушном ударе по Украине в ближайшие дни. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии на сайте.
В заявлении отмечается, что потенциальная угроза касается всей территории страны. Гражданам США рекомендуется как можно скорее покинуть Украину, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами, а также избегать мест массового скопления людей.
