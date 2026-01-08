Достижения.рф

Послы США в Киеве предупредили о риске массированного удара по Украине

Послы США в Киеве предупредили о риске массированного удара в ближайшие дни
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение о вероятном массированном воздушном ударе по Украине в ближайшие дни. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии на сайте.



В заявлении отмечается, что потенциальная угроза касается всей территории страны. Гражданам США рекомендуется как можно скорее покинуть Украину, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами, а также избегать мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в России заявили о разрастающихся страшными темпами кладбищах ВСУ на Украине. Отмечалось, что могилы готовят заранее.

Перед этим стало известно, что сейчас объединяет украинцев.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0