В Орле на фоне ракетной опасности прогремела серия взрывов

SHOT: серия взрывов прогремела в Орле
Жители Орла сообщили о громких взрывах над городом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Около пяти хлопков прозвучали в восточной, центральной и северной частях областной столицы. По словам очевидцев, в небе появились яркие вспышки, а от взрывов дрожали окна в многоквартирных домах.

Источник канала утверждает, что в окрестностях Орла сработала система противовоздушной обороны. Предварительно, город атакуют украинские беспилотники.

Несколько часов назад местные власти объявили в Орловской области ракетную опасность.

