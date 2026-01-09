В Орле на фоне ракетной опасности прогремела серия взрывов
Жители Орла сообщили о громких взрывах над городом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Около пяти хлопков прозвучали в восточной, центральной и северной частях областной столицы. По словам очевидцев, в небе появились яркие вспышки, а от взрывов дрожали окна в многоквартирных домах.
Источник канала утверждает, что в окрестностях Орла сработала система противовоздушной обороны. Предварительно, город атакуют украинские беспилотники.
Несколько часов назад местные власти объявили в Орловской области ракетную опасность.
Ранее стала известна судьба курского священника, который попал под обстрел ВСУ и получил множественные осколочные ранения.
Читайте также: