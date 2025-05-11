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Дипломат российского МИДа Мария Захарова, говоря о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне и британском премьере Кире Стармере, обвинила их в наркомании. Публикацию она разместила в Telegram-канале.
«Толкнув Владимира Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули», — сказано в публикации.Так Захарова оценила кадры с европейскими политиками, которые, сидя за столом, спешно спрятали что-то похожее на салфетку после прихода СМИ в их купе с камерой. По мнению Захаровой, лидеры Европы использовали «пакетик и ложечку» для употребления запрещенных веществ.
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Никита Кротов