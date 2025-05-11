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Захарова упомянула анекдот, говоря о европейских лидерах

Мария Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании
Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

Дипломат российского МИДа Мария Захарова, говоря о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне и британском премьере Кире Стармере, обвинила их в наркомании. Публикацию она разместила в Telegram-канале.
«Толкнув Владимира Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули», — сказано в публикации.
Так Захарова оценила кадры с европейскими политиками, которые, сидя за столом, спешно спрятали что-то похожее на салфетку после прихода СМИ в их купе с камерой. По мнению Захаровой, лидеры Европы использовали «пакетик и ложечку» для употребления запрещенных веществ.

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Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина
Захарова: власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления Путина
11 мая 2025, 14:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что глава Российской Федерации четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

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Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушную тревогу объявили в Киеве и 8 украинских областях
11 мая 2025, 14:39

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога работает в Киеве и восьми областях Украины. Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях республики.
По информации ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 13:48, а через минуту распространилась на указанные области.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Недавно глава государства предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле, 15 мая. Владимир Зеленский отметил, что республика «готова встречаться» хоть завтра, если РФ «подтвердит длительное и полное прекращение огня».

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#россия
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Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ
Минобороны: ВС РФ атаковали цех по ремонту самолетов и склады боеприпасов ВСУ
11 мая 2025, 13:41

Фото: iStock/Diy13

Подразделения ВС РФ за прошедшие сутки поразили несколько объектов украинской армии, включая цех по ремонту самолетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска также ударили по складу с безэкипажными катерами, хранилищам боеприпасов и местам размещения украинских бойцов в 80 районах зоны проведения спецоперации.

В ночь на 11 мая прекратило действовать перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»
Великобритания поставляет на Украину современные муляжи танков
11 мая 2025, 12:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украина получает от своих союзников муляжи танков. Поставки идут из Великобритании.
Как сообщает The Times, современные муляжи военной техники собираются за несколько часов. «Новые методы обмана» разработала британская оперативная группа Kindred. Предыдущие версии надувных танков легко определялись с помощью снимков из спутников.

Полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд заявил, что Великобритания может поставлять Украине муляжи танков в соотношении 30 штук на каждые пять настоящих боевых машин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая. Украина выразила потенциальную готовность к рассмотрению мирного урегулирования. При этом Владимир Зеленский хочет получить от Москвы «подтверждения длительного и полного прекращение огня». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский отреагировал на предложение Путина начать переговоры с 15 мая
Зеленский заявил, что Украина «готова встречаться» с завтрашнего дня
11 мая 2025, 11:16

Владимир Зеленский

Украина «готова встречаться» с завтрашнего дня, если Россия «подтвердит длительное и полное прекращение огня», заявил Владимир Зеленский. Таким образом глава киевского режима отреагировал на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры в турецком Стамбуле с 15 мая.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, предложение российского лидера серьезное и подтверждает намерение урегулировать конфликт.

Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что переговоры в Турции должны проходить с учетом итогов прерванного в 2022 году диалога и реальной ситуации.

Ранее на Украине заявляли о готовности к 30-дневному перемирию с 12 мая. Москва в ответ обещала подумать над предложением.

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