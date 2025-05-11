Захарова упомянула анекдот, говоря о европейских лидерах

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Дипломат российского МИДа Мария Захарова, говоря о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне и британском премьере Кире Стармере, обвинила их в наркомании. Публикацию она разместила в Telegram-канале.