На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

Фото: iStock/Prostock-Studio
Государственное бюро расследований Украины из-за нехватки бойцов разрешило ВСУ брать на службу дезертиров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на письмо директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.
В документе говорится, что командующие частями неоднозначно трактуют случаи, когда военный оставляет позиции, но спустя некоторое время возвращается обратно. По мнению командиров, такие случаи являются дезертирством несмотря на отсутствие решения со стороны правоохранительных органов.
В ведомстве рекомендовали восстанавливать звание тем солдатам, которые добровольно возвращаются на службу. Уточняется, что при этом за ними предлагается сохранить право на финансовое обеспечение.
Напомним, в прошлом месяце на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в течение шестидесяти дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате.
Читайте также:
В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
В ведомстве рекомендовали восстанавливать звание тем солдатам, которые добровольно возвращаются на службу. Уточняется, что при этом за ними предлагается сохранить право на финансовое обеспечение.
Напомним, в прошлом месяце на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в течение шестидесяти дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате.
Читайте также:
В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
Екатерина Коршунова