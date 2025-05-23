«Как ни в чем не бывало»: Прилепин предсказал возвращение Пугачевой в Россию

Захар Прилепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Писатель Захар Прилепин уверен, что покидавшие Россию после начала СВО артисты будут мстить патриотам. В частности, он предсказал возвращение певицы Аллы Пугачевой в беседе с NEWS.ru. По словам собеседника, никто не собирается каяться.
«Никто из них каяться не будет. Хотя многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуевших — собраться с силами и отмстить за пережитые ими унижения. И они же, самое главное, полагают, что никто им ничего не сделает. Я настроен пессимистично», — сказал Захар Прилепин.
Он также вспомнил события 2014 года, когда многие культурные деятели не поддержали Донбасс и присоединение Крыма к России, однако продолжали работать в стране, портя жизнь тем, у кого противоположная позиция.
«После 2014 года те, кто осудил возвращение Крыма в родную гавань, начали душить и давить патриотов, которые деятельно поддержали Крым и Донбасс. Те же Юлия Чичерина или Саша Скляр рассказывали мне, что ничего более сложного в их жизни не было, чем период после Русской весны с 2014 и по 2022-й. В России их убрали со всех площадок! Мол, съездил в свой Крым, там и пой, или в Донецке», — добавил Прилепин.
Как полагает литератор, на государственном уровне нужно четко прописать «правила игры», чтобы ситуация не повторилась. Речь идет о порядке возвращения в Россию тех деятелей культуры, кто критиковал Родину и СВО. Писатель считает, что такие люди должны публично извиниться, регулярно помогать фронту, и т.д.
После событий февраля 2022 года российский шоубиз разделился на поддержавших и осудивших спецоперацию на Украине.
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