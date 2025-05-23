«Перемирия не будет»: боец ВС РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и прогнозах по СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Военнослужащий ВС РФ с позывным «Удав» поделился оценкой ситуации на Херсонском направлении, рассказав о своём участии в боях за Крынки и изменениях, произошедших с ним за время участия в СВО.
По словам бойца, боевой дух противника в настоящее время существенно снизился, несмотря на продолжающееся уже третий год противостояние. Военнослужащий отметил, что даже при активном использовании беспилотников и попытках укрепить позиции, продвижение российских войск продолжается. Он уверен в конечной победе, даже если Украина получит дополнительные поставки вооружения и наёмников из-за рубежа, приводит его слова RuNews24.ru.
Отвечая на вопрос о возможном перемирии, «Удав» заявил, что не верит в такую перспективу. По его мнению, конфликт не завершится переговорами, пока украинская сторона не примет условия России. Осенью прошлого года он вместе с сослуживцем анализировал возможное развитие событий и пришёл к выводу, что горячая фаза конфликта продлится как минимум три года, а затем последуют ещё около пяти лет «холодной» фазы, связанной с контртеррористическими операциями, восстановлением инфраструктуры и организацией обороны. Боец допустил, что если украинские власти не пойдут на уступки, российские войска могут продолжить наступление на ключевые города, включая Киев, что в конечном итоге приведёт к капитуляции Украины по аналогии с 1945 годом.
Читайте также:
Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области
В Ельце Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом
Отвечая на вопрос о возможном перемирии, «Удав» заявил, что не верит в такую перспективу. По его мнению, конфликт не завершится переговорами, пока украинская сторона не примет условия России. Осенью прошлого года он вместе с сослуживцем анализировал возможное развитие событий и пришёл к выводу, что горячая фаза конфликта продлится как минимум три года, а затем последуют ещё около пяти лет «холодной» фазы, связанной с контртеррористическими операциями, восстановлением инфраструктуры и организацией обороны. Боец допустил, что если украинские власти не пойдут на уступки, российские войска могут продолжить наступление на ключевые города, включая Киев, что в конечном итоге приведёт к капитуляции Украины по аналогии с 1945 годом.
Читайте также:
Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области
В Ельце Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом
Анастасия Хохлова