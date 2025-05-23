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«Перемирия не будет»: боец ВС РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и прогнозах по СВО

Помощник пулеметчика «Удав»: Вопрос окончания СВО будет решаться не на переговорах
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Удав» поделился оценкой ситуации на Херсонском направлении, рассказав о своём участии в боях за Крынки и изменениях, произошедших с ним за время участия в СВО.
По словам бойца, боевой дух противника в настоящее время существенно снизился, несмотря на продолжающееся уже третий год противостояние. Военнослужащий отметил, что даже при активном использовании беспилотников и попытках укрепить позиции, продвижение российских войск продолжается. Он уверен в конечной победе, даже если Украина получит дополнительные поставки вооружения и наёмников из-за рубежа, приводит его слова RuNews24.ru.

Отвечая на вопрос о возможном перемирии, «Удав» заявил, что не верит в такую перспективу. По его мнению, конфликт не завершится переговорами, пока украинская сторона не примет условия России. Осенью прошлого года он вместе с сослуживцем анализировал возможное развитие событий и пришёл к выводу, что горячая фаза конфликта продлится как минимум три года, а затем последуют ещё около пяти лет «холодной» фазы, связанной с контртеррористическими операциями, восстановлением инфраструктуры и организацией обороны. Боец допустил, что если украинские власти не пойдут на уступки, российские войска могут продолжить наступление на ключевые города, включая Киев, что в конечном итоге приведёт к капитуляции Украины по аналогии с 1945 годом.

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В Госдуме назвали условие подписания мира между Россией и Украиной
Депутат Шеремет: Запад может признать ничтожной любую подпись Зеленского
23 мая 2025, 14:35

Фото: iStock/Diy13

Запад может признать ничтожной любую подпись Владимира Зеленского. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По мнению парламентария, западные государства «целенаправленно подсовывают в подписанты» важных мирных соглашений между Москвой и Киевом нелегитимного Зеленского.

«Прекрасно осознавая, что, поставив на эту сутулую темную лошадку, любые мирные соглашения далеко не уедут, что является для них удобным поводом без всяких юридических последствий снова развязать кровавое противостояние», — подчеркнул Шеремет.

Между Россией и Украиной нужен мирный договор, который будет подписан легитимными лидерами, заключил депутат.

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#соглашения
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#депутат
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«Как ни в чем не бывало»: Прилепин предсказал возвращение Пугачевой в Россию
Прилепин уверен, что покидавшие Россию артисты будут мстить патриотам
23 мая 2025, 14:08

Захар Прилепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Писатель Захар Прилепин уверен, что покидавшие Россию после начала СВО артисты будут мстить патриотам. В частности, он предсказал возвращение певицы Аллы Пугачевой в беседе с NEWS.ru. По словам собеседника, никто не собирается каяться.
«Никто из них каяться не будет. Хотя многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуевших — собраться с силами и отмстить за пережитые ими унижения. И они же, самое главное, полагают, что никто им ничего не сделает. Я настроен пессимистично», — сказал Захар Прилепин.

Он также вспомнил события 2014 года, когда многие культурные деятели не поддержали Донбасс и присоединение Крыма к России, однако продолжали работать в стране, портя жизнь тем, у кого противоположная позиция.

«После 2014 года те, кто осудил возвращение Крыма в родную гавань, начали душить и давить патриотов, которые деятельно поддержали Крым и Донбасс. Те же Юлия Чичерина или Саша Скляр рассказывали мне, что ничего более сложного в их жизни не было, чем период после Русской весны с 2014 и по 2022-й. В России их убрали со всех площадок! Мол, съездил в свой Крым, там и пой, или в Донецке», — добавил Прилепин.

Как полагает литератор, на государственном уровне нужно четко прописать «правила игры», чтобы ситуация не повторилась. Речь идет о порядке возвращения в Россию тех деятелей культуры, кто критиковал Родину и СВО. Писатель считает, что такие люди должны публично извиниться, регулярно помогать фронту, и т.д.

После событий февраля 2022 года российский шоубиз разделился на поддержавших и осудивших спецоперацию на Украине.

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В Дубне прошла встреча руководства города с жёнами и матерями участников СВО
23 мая 2025, 13:39

Захар Прилепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В Дубне состоялась встреча руководства города с жёнами и матерями участников специальной военной операции. Участницы мероприятия поддержали инициативу главы города Максима Тихомирова провести День города в патриотическом формате, продолжив тем самым череду мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служьа администрации городского округа.
Во время обсуждения затрагивались как личные вопросы, так и темы, значимые для всего муниципалитета. В частности, речь шла о благоустройстве территории, ремонте и уборке дорог, строительстве жилья, распределении путёвок в детские лагеря и других мерах социальной поддержки.

Отдельные слова благодарности были адресованы администрации за организацию бесплатной реабилитации в медсанчасти №9. Эта мера доступна не только для участников боевых действий, но и для членов их семей. Многие уже воспользовались возможностью восстановить здоровье.

Особое внимание участники встречи уделили прошедшим торжествам по случаю 80-летия Победы. Жители высоко оценили оформление города и выступление Дубненского симфонического оркестра с исполнением «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Глава города отметил, что предстоящий День города пройдёт в духе патриотизма и станет продолжением памятных мероприятий. Встречи с семьями военнослужащих в формате выездной администрации в Дубне будут проводиться на регулярной основе.

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#встреча
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Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
23 мая 2025, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за неделю противник потерял до 1 585 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Уточняется, что ВСУ также лишились трех танков, 13 боевых машин и 11 орудий полевой артиллерии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#харьковская область
#вс рф
#россия
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Девять человек находятся в больнице после атаки ВСУ на дом в Ельце
23 мая 2025, 10:50

Фото: iStock/peterscode

Девять человек находятся на стационарном лечении после атаки украинских дронов на жилой дом в городе Ельце (Липецкая область).
Как сообщили в Минздраве России, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — добавили в пресс-службе ведомства.
Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них – два ребёнка.

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