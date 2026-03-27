«Как одуванчик»: Боевики ВСУ используют мины, разлетающиеся в стороны

27 марта 2026, 05:24

Морпех с позывным «Русич» рассказал о применении ВСУ мин, похожих на одуванчики

Украинские боевики используют мины с множеством тонких взрывателей на Добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости водитель подразделения морской пехоты с позывным «Русич». Он является частью сил, действующих в интересах группировки войск «Центр».