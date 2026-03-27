«Как одуванчик»: Боевики ВСУ используют мины, разлетающиеся в стороны
Украинские боевики используют мины с множеством тонких взрывателей на Добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости водитель подразделения морской пехоты с позывным «Русич». Он является частью сил, действующих в интересах группировки войск «Центр».
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, речь идет о боеприпасах, которые «напоминают одуванчики». Они рассеиваются и разлетаются по кругу после приземления. Достаточно задеть один из множества тонких «волосков», чтобы произошла детонация.
«Русич» добавил, что такой тип минирования рассчитан на взрыв через шесть суток. Когда проходит отведенное время, мины срабатывают автоматически.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
