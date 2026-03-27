ПВО за два часа уничтожила 36 украинских беспилотников над регионами РФ
Поздним вечером 26 марта российские средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно материалу, перехват воздушных целей осуществлялся с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Силы ПВО сбили дроны ВСУ над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей.
Напомним, что ранее в этот же день средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили более 90 украинских БПЛА над территорией России. В этот период времени беспилотники пытались совершить налет в том числе и на столичный регион.
Также «Радио 1» передавало, что в Белгородской области в результате атаки дрона пострадали женщина и её семилетняя дочь. Инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского округа — беспилотник ВСУ ударил по частному дому, когда там находились люди.
Читайте также: