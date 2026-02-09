«Мало интересует»: Стало известно, когда Украина признает Крым и Донбасс российскими
Джабаров: Украина признает Донбасс российским после падения киевского режима
Украина признает Крым и Донбасс российскими территориями только после падения киевского режима. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не признает вышеуказанные регионы российскими. В ответ Джабаров отметил, что Россия может вообще не признать существование Украины, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований.
«Признает он Крым и другие новые регионы России, не признает — нас это мало интересует. Россия продолжает действовать в соответствии с выбором людей, которые живут в Крыму и на Донбассе. На этом фоне нынешние власти Украины вообще не готовы пойти на соглашение с Россией», — сказал сенатор «Газете.Ru».
Джабаров не исключил, что признать Крым и Донбасс российскими смогут уже новые власти Украины после падения киевского режима.
«Киевский режим должен уйти в прошлое как режим, который принес огромное горе украинскому народу», — подчеркнул он.
Тем временем немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил газете Berliner Zeitung, что США опасаются ядерной войны и в этой связи хотят поскорее завершить конфликт на Украине, пишут argumenti.ru.
«Конфликт должен закончиться в 2026 году, американцы хотят закончить войну сейчас», — приводит издание слова Варвика.
Он пояснил, что американцы боятся ядерной эскалации, в которую Вашингтон будет втянут даже против своего желания. Таким образом, политолог уверен, что США во главе с президентом Дональдом Трампом следуют по урегулированию конфликта на Украине правильному курсу.