09 февраля 2026, 15:45

Джабаров: Украина признает Донбасс российским после падения киевского режима

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина признает Крым и Донбасс российскими территориями только после падения киевского режима. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Напомним, глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не признает вышеуказанные регионы российскими. В ответ Джабаров отметил, что Россия может вообще не признать существование Украины, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований.





«Признает он Крым и другие новые регионы России, не признает — нас это мало интересует. Россия продолжает действовать в соответствии с выбором людей, которые живут в Крыму и на Донбассе. На этом фоне нынешние власти Украины вообще не готовы пойти на соглашение с Россией», — сказал сенатор «Газете.Ru».

«Киевский режим должен уйти в прошлое как режим, который принес огромное горе украинскому народу», — подчеркнул он.

«Конфликт должен закончиться в 2026 году, американцы хотят закончить войну сейчас», — приводит издание слова Варвика.