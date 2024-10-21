Военкор рассказал, как в ДНР появился флаг КНДР

Двое украинских военных Виталий Панченко и Иван Дмитраков, против которых в сентября возбудили дело за преступления в Курской области, задержаны и арестованы. Об этом главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК) России сообщило в беседе с РИА Новости.