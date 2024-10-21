Военкор рассказал, как в ДНР появился флаг КНДР

Фото: istock/Aoraee
Флаг КНДР в районе села Цукурино в ДНР подняли бойцы российской группировки «Центр». Об этом сообщил 21 октября в Telegram военный корреспондент Александр Коц.
По словам военкора, российские солдаты водрузили северокорейский флаг, чтобы шокировать боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что флаг КНДР появился в Цукурино, которое освободили российские войска. Флаг подняли на холме рядом с селом, которое только что взяли под контроль российские военные на Покровском направлении. Это действие вызвало панику у противника, говорится в описании к фотографии.
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«Толстый троллинг от бойцов "Центра" на покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!» — написал он.
Ранее сообщалось, что флаг КНДР появился в Цукурино, которое освободили российские войска. Флаг подняли на холме рядом с селом, которое только что взяли под контроль российские военные на Покровском направлении. Это действие вызвало панику у противника, говорится в описании к фотографии.
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Лия Мурадьян