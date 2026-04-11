«Как заложников»: в каких условиях содержали жителей Курской области на Украине
Семерых жителей Курской области, вернувшихся из плена в Россию, держали на Украине как заложников. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.
По его словам, перед Пасхой военные ВС РФ и ВСУ провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Согласование шло долго и тяжело, отметил Мединский.
«Домой наконец вернулись последние семь жителей Курской области, которых УС (украинская сторона — прим. ред.) насильно удерживала в качестве заложников», — написал он.Мединский подчеркнул, что сотрудники МО, ФСБ и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали большую работу.