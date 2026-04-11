«Как заложников»: в каких условиях содержали жителей Курской области на Украине

11 апреля 2026, 17:42

Мединский: вернувшихся в Россию курян удерживали на Украине как заложников

Владимир Мединский (Фото: Телеграм/vr_medinskiy)

Семерых жителей Курской области, вернувшихся из плена в Россию, держали на Украине как заложников. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.





По его словам, перед Пасхой военные ВС РФ и ВСУ провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Согласование шло долго и тяжело, отметил Мединский.

«Домой наконец вернулись последние семь жителей Курской области, которых УС (украинская сторона — прим. ред.) насильно удерживала в качестве заложников», — написал он.