ВСУ ранили двух мирных жителей Белгородской области
В Шебекино Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Один мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму, его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в городскую больницу №2. Второй пострадавший поступил в медучреждение с осколочными ранениями лица, груди, плеча и ног — его привезли бойцы самообороны.
Из-за прилета боеприпаса загорелся частный дом, пожар удалось быстро ликвидировать. Повреждены кровля, фасад и забор, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Также от удара FPV-дрона пострадал автомобиль. Информация о других последствиях уточняется.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 259 беспилотников ВСУ и 12 управляемых авиабомб за сутки.
