Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области

Атака ВСУ на Курскую область поставила точку в возможности проведения мирных переговоров и подтвердила необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. Об этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с НСН.