Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/Marina Denisenko
Экипаж истребителя Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён по позициям украинских войск в пункте временно дислокации, который был выявлен на приграничной территории.
Удар производился авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции.
После того, как экипаж самолёта получил подтверждение об уничтожении целей, он благополучно вернулся на аэродром вылета.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли неудачную попытку вторжения в Курскую область.
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Удар производился авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции.
После того, как экипаж самолёта получил подтверждение об уничтожении целей, он благополучно вернулся на аэродром вылета.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли неудачную попытку вторжения в Курскую область.
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Анастасия Чинкова