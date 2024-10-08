Какие льготы положены участникам СВО: гарантии государства

Видео: Минобороны РФ
Все, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и принимает решение отправиться в зону спецоперации, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.
На сегодняшний день истинные патриоты России подписывают контракт с Минобороны РФ. Свой выбор они делают осознанно, понимая, что для родины настал непростой момент, и она нуждается в защите. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.
При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Кроме того, существуют дополнительные стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Также бойцам СВО полностью компенсируется военная пенсия.
Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство проявляет заботу об их семьях. Дети вне очереди получают места в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. При этом взрослые дети военных обеспечиваются бюджетными местами в лучших высших учебных заведениях страны, а дети погибших или раненых могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.
Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Кроме того, существуют дополнительные стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Также бойцам СВО полностью компенсируется военная пенсия.
Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство проявляет заботу об их семьях. Дети вне очереди получают места в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. При этом взрослые дети военных обеспечиваются бюджетными местами в лучших высших учебных заведениях страны, а дети погибших или раненых могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.
Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова