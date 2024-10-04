В российском регионе увеличат выплаты участникам СВО

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Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, в 2,5 раза увеличат единовременную выплату. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
Отмечается, что соответствующее изменение вступит в силу в понедельник, 7 октября. Согласно нему, участники СВО из региона будут получать 1,6 миллиона рублей вместо нынешних 650 тысяч.
Кроме того, власти выделили дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в СВО.
В закупки входят те же предметы, что и ранее: средства защиты, специальное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, запчасти для техники и другое.
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Кроме того, власти выделили дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в СВО.
В закупки входят те же предметы, что и ранее: средства защиты, специальное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, запчасти для техники и другое.
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Анастасия Чинкова