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Русский «Леонардо Ди Каприо» отправился в зону СВО

Русский двойник Леонардо Ди Каприо отправился на СВО
05 октября 2024, 17:59
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россиянин Роман Бурцев, получивший известность в 2016 году за счёт своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что восемь лет назад Бурцев работал в техподдержке службы спасения. В сеть попала его фотография, которая сразу же стала вирусной. Тогда о 33-летнем жителе Подольска начала писать российская и зарубежная пресса. А телеканал «Москва 24» даже запустил проект «Роман с Ди Каприо», в котором Бурцев должен был «преобразиться» в голливудскую звезду.

Сходство с Ди Каприо Бурцев признавал, но к обрушившейся на него популярности отнёсся спокойно. А после того, как настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший», интерес к россиянину поутих.



В середине сентября этого года 41-летний Бурцев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

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Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»
05 октября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он уточнил, что беспилотник был потерян под Константиновкой. На кадрах видео силуэт падающего летательного аппарата очень напоминал именно обводы «Охотника». По предварительным данным, БПЛА был сбит ракетой класса «воздух-воздух», запущенной с борта российского истребителя Су-57, который и вёл «Охотник». Военкор предположил, что произошло нарушение канала связи и дрон стал неуправляемым.

По словам Коца, Киев наверняка устроит медийную шумиху вокруг очередной «перемоги», однако украинцы вряд ли смогут извлечь что-то полезное из упавшего беспилотника. Дело в том, что машины, подобные «Охотнику», как правило, оборудуются механизмом самоликвидации.

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#киев
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Запад рассматривает раздел Украины по модели ФРГ и ГДР
FT: Запад рассматривает раздел Украины по примеру ФРГ и ГДР
05 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже большее 18 месяцев.

По сведениям, полученным журналистами, такое разделение подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.

Днём ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев задуматься над признанием территориальных потерь. В качестве исторического примера он привёл опыт советско-финской войны.

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FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ
FT: Киев будет вынужден уступить территории в обмен на гарантии безопасности
05 октября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Diy13

Украине придётся уступить территории, освобождённые Россией, в обмен на гарантии безопасности. Это может стать основой для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.
Об этом пишут обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что такое решение якобы уже согласовано официальными лицами. Это будет означать молчаливое согласие западных государств с тем, что присоединённые Россией территории больше не являются предметом военного спора. В будущем возвращение утраченных территорий в состав Украины должно стать предметом дипломатических обсуждений.

«Подобный "сценарий Западной и Восточной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже 18 месяцев», — пишут авторы материала.

Другим условием мирного договора, по версии издания, должно стать обязательство Украины не размещать на своей территории иностранных войск и ядерного оружия, если не будет существовать прямой военной угрозы.

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#переговоры
#ядерное оружие
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Военкор Стешин: Российские мастера разработали беспилотник «Молния» с ИИ
05 октября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», использующий в работе технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Журналист встретился с командиром подразделения БПЛА с необычным позывным Печорин, который рассказал ему, как создавались первые беспилотники этой модели. По его словам, это полностью «народная разработка», опытные образцы изначально собиралась в гаражах, буквально из подручных средств. Но затем модель, по выражению бойца, «встала на рельсы» и получила госфинансирование. Сейчас производство «Молний» курирует фирма «Судоплатов».

Новый беспилотник с ИИ является недорогим и очень эффективным оружием и средством дальней доставки боеприпасов, продолжил Печорин. Он может нести до трёх килограммов полезного груза. Главное отличие от подобных дронов, используемых противником, состоит в наличии у «Молний» высокотехнологичной изюминки — искусственного интеллекта в системе наведения.

«Молния» прошла уже три модификации. Модель обкатывается в боевых условиях. Ориентируясь на отзывы операторов, можно быстро что-то менять, добавлять и допиливать, пояснил Печорин. Из цепочки производства и поставок исключены согласующие структуры, они настроены на скорость принятия решений, а это является большим плюсом, заключил командир подразделения БПЛА.

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Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
Кадыров передал «Народному фронту» 100 «Джихад-машин» для нужд СВО
05 октября 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал «Народному фронту» 100 автомобилей для нужд СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на фронт переданы первые 100 «Джихад-машин», производство которых наладили в Чечне в короткий срок. При разработке этого транспорта учитывались как технические требования для работы в зоне боевых действий, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой, сообщил Кадыров на церемонии передачи.

Глава республики выразил надежду на то, что чеченские автомобили наилучшим образом проявят себя в зоне спецоперации, а бойцы по достоинству оценят новый транспорт.

Подчеркнём, что автомобили были собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома России. Они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Машины вышли в серийное производство, поэтому до конца года планируется выпустить ещё 386 единиц авто.

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#рамзан кадыров
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#автомобили
#производство
#сво
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Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО
Сотрудники авиакомпании «Россия» будут доносить на тех, кто не поддерживает СВО
05 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Авиакомпания «Россия» обяжет своих сотрудников доносить на тех, кто не поддерживает проведение СВО и фотографирует объекты на территории аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что руководство компании разработало для своих сотрудников новый кодекс культуры безопасности полётов. Работников призвали проявлять бдительность для выявления личностей, проявляющих особый интерес к функционированию транспортной инфраструктуры и средств.

Согласно документу, если сотрудник авиакомпании видит человека, подозрительно активно интересующегося работой аэропорта, ему следует узнать все данные об этом человеке, запомнить его внешность, после чего передать сведения руководству.

Таким же образом сотруднику «России» необходимо поступить, если в его рабочее время кто-то распространяет фейки о СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.

Кроме того, сотрудник обязан доложить о том, что зафиксировал беспилотник в районе аэропорта. Он должен точно назвать время обнаружения объекта, его тип (коптерный или самолётный), определить направление полёта и сделать фотографию.

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#сотрудники
#беспилотник
#данные
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Бойцы «Южной» группировки ликвидировали 755 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли 755 военных в зоне российской группировки «Юг»
05 октября 2024, 14:54

Фото: Минобороны РФ

ВСУ за сутки потеряли до 755 военных за счет действий подразделения группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России 5 октября.
Также военные «Юга» уничтожили британскую гаубицу FH70 150-мм, две гаубицы 120-мм Д-30, и четыре американские гаубицы М198, М777 и две М119. Кроме этого ВСУ потеряли 10 автомобилей.
«Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке МО РФ.

Киевская армия потеряла банды нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Белая Гора Звановка и Максимильяновка в ДНР. Одновременно бойцы «Южной» группировки отразили три контратаки штурмовых групп 112 бригады теробороны, 81 аэромобильной бригады и 59 мотопехотной.

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Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев
Залужный выступил против мобилизации украинцев от 18 до 25 лет
05 октября 2024, 13:52

Граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет необходимо беречь. Об этом заявил украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.

При этом в «крайнем случае» Залужный допускает, что без снижения возраста мобилизации не обойтись. Однако это касается только такой перспективы, при которой возникнет угроза существованию страны, отметил он в ходе встречи с украинскими студентами в Лондоне.

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#всу
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#страны
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Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Боец Шаман: ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче
05 октября 2024, 13:34

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче и вывезли основные средства поражения. Об этом сообщил 5 октября замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения», — цитирует военного ТАСС.

По данным замкамандира, ВСУ вывозили особо ценные для них радиолокационные установки и выводили за пределы Угледара другое вооружение.
«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — поясняет Шаман.

Минобороны официально подтвердило освобождение Угледара от боевиков ВСУ 3 октября. Основная часть украинских военных покинули позиции, остальные — сдались в плен.

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#украина
#военные
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