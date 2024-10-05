Русский «Леонардо Ди Каприо» отправился в зону СВО

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Россиянин Роман Бурцев, получивший известность в 2016 году за счёт своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что восемь лет назад Бурцев работал в техподдержке службы спасения. В сеть попала его фотография, которая сразу же стала вирусной. Тогда о 33-летнем жителе Подольска начала писать российская и зарубежная пресса. А телеканал «Москва 24» даже запустил проект «Роман с Ди Каприо», в котором Бурцев должен был «преобразиться» в голливудскую звезду.
Сходство с Ди Каприо Бурцев признавал, но к обрушившейся на него популярности отнёсся спокойно. А после того, как настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший», интерес к россиянину поутих.
В середине сентября этого года 41-летний Бурцев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.
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Сходство с Ди Каприо Бурцев признавал, но к обрушившейся на него популярности отнёсся спокойно. А после того, как настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший», интерес к россиянину поутих.
В середине сентября этого года 41-летний Бурцев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.
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Анастасия Чинкова