Политолог Панкратов: Переговорные инициативы ЕС напоминают цирк

Евросоюз перестал бы вооружать и финансировать Украину, если бы действительно хотел наладить диалог с Россией. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Напомним, Брюссель все чаще говорит о возобновлении переговоров с Россией. Так, в ЕС выбирают кандидата, на которого будет возложена миссия главного переговорщика. Кандидатура главы Еврокомиссии по иностранным делам Каи Каллас общественного одобрения не получила. После чего экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов заявил, что все это похоже на цирк, поскольку Меркель потеряла хорошее к ней в прошлом отношение, и теперь доверие к ней равняется нулю. Госпожа Меркель давно уже сбитый летчик.





«Кроме того, непонятно, с кем можно вести переговоры в Евросоюзе. Там все управляемое извне. Все марионеточное. Да, есть отдельные государства. Был Виктор Орбан, есть Роберт Фицо. С каким-то из лидеров, действительно, можно говорить о взаимовыгодном и уважительном отношении и сотрудничестве», — сказал эксперт.