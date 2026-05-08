Стало известно, когда могут состояться переговоры России с ЕС
Россия и Евросоюз могут начать переговоры уже летом 2027 года. Такое развитие событий не исключил политический советник Сергей Маркелов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление контактов с Россией неизбежно, однако пока неизвестно, когда это произойдет. В этой связи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к диалогу с Евросоюзом, но сама его инициировать не будет, пишут argumenti.ru.
В разговоре с изданием «Абзац» Маркелов уточнил, что переговоры между Россией и ЕС никогда не прекращались и ведутся по сей день, но кулуарно. Он подчеркнул, что европейцы все чаще начали говорить о диалоге с Москвой, поскольку понимают, что без РФ у них нет будущего.
«Я думаю, что такое проявленное состояние переговорного процесса может начаться не раньше, чем через год — весной-летом 2027 года. Возможно, будут расширены делегации. Предполагаю, появятся новые политики, и через год мы будем с вами уже анализировать состав делегации, разговоры и темы», — считает Маркелов.
Он не исключил, что в первых переговорах примут участие политики, более расположенные к России, так и скептики. При этом в последующих контактах первые полностью заменят вторых.