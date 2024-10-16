Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР

Видео: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день МО РФ сообщило об освобождении Невского подразделениями группировки войск «Запад».
На кадрах представлен вид на село с дрона. На нескольких полуразрушенных домах установлены российские флаги, а на одном из них рядом висит знамя Победы.
Ранее в этот день также стало известно о взятии под контроль ВС РФ населённого пункта Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить село удалось благодаря успешному наступлению частей группировки войск «Центр».
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На кадрах представлен вид на село с дрона. На нескольких полуразрушенных домах установлены российские флаги, а на одном из них рядом висит знамя Победы.
Ранее в этот день также стало известно о взятии под контроль ВС РФ населённого пункта Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить село удалось благодаря успешному наступлению частей группировки войск «Центр».
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Анастасия Чинкова