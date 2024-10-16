ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» способен поражать одновременно несколько воздушных целей прямо на ходу. Он может уничтожать не только вражеские самолеты, но и управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и беспилотники. Основные технические характеристики и особенности российского ЗРК в материале «Радио 1».
Что такое ЗРК «Тор»
ЗРК «Тор» – это самоходный зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны малой дальности. Он предназначен для защиты сухопутных войск и важных объектов от ударов управляемых, крылатых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолётов, вертолётов и беспилотников, даже объединенных в рой.
Тор способен работать в ручном и автоматическом режиме. Система может самостоятельно контролировать свое воздушное пространство и захватывать вторгшиеся в него воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».
С 2016 года используется усовершенствованная модификация системы ЗРК «Тор-М2».
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
История создания ЗРК «Тор»
В 1975 году в Научно-исследовательском электромеханическом институте начались работы по созданию ЗРК «Тор», который должен был заменить стоящие на тот момент на вооружении противосамолетные комплексы «Оса» и «Куб». Ответственным за разработку назначили советского ученого Иосифа Дризе, а главным конструктором стал Вениамин Ефремов.
Новый ЗРК должен был получить возможность поражать крылатые и баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое вооружение предполагаемого противника. Для этого применили электронно-вычислительную машину с логическими блоками и элементами искусственного интеллекта.
В итоге конструкторы создали полноценную боевую единицу, полностью автономную, способную решать задачи без помощи РЛС и пунктов выдачи целеуказаний. Новый ЗРК построили на основе гусеничного шасси, что позволяло вести боевую работу в одних порядках с танками и БМП. Также планировалось дать системе возможность преодолевать водные преграды, однако впоследствии разработчикам от этой идеи пришлось отказаться.
11 лет спустя ЗРК приняли на вооружение. Тогда же начались работы по модернизации системы до модели «Тор-М1». С тех пор появилось еще несколько обновленных моделей.
В марте 1989 года «Тор-М1» испытали, после чего его рекомендовали принять на вооружение. Сделали это в 1991 году, тогда же началось серийное производство ЗРК.
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Техническое устройство комплекса
Основным элементом ЗРК «Тор-М2» является боевая машина. Она является автономным боевым средством и может решать все задачи самостоятельно. Машина построена на гусеничном шасси с высокими характеристиками подвижности и проходимости, за счет чего способна сопровождать любую военную технику.
Боевая машина несет модуль-башню с необходимым оснащением. Имеется собственная радиолокационная станция обнаружения целей, аппаратура определения государственной принадлежности, а также РЛС и оптико-электронная станция наведения. Не используя внешнее целеуказание, «Тор-М2» контролирует воздушную обстановку в радиусе 32 км.
Ракеты для системы поставляются в транспортно-пусковых контейнерах с несколькими ячейками для вертикального старта. Боевой модуль машины вмещает 16 ракет. Перезарядка осуществляется при помощи крановой установки на транспортно-заряжающей машине. Ракета оснащена радиокомандной системой наведения, а РЛС наведения имеет четыре канала управления. Дальность пуска достигает 12 км, а высота поражения составляет 10 км.
Разница между ЗРК «Тор-М1» и «Тор-М2»
За время эксплуатации «Тора» прошло три волны его серьезных улучшений. В 1991 году его модернизировали до уровня «Тор-М1», в 2009 — до «Тор-М2У», в 2016-м — до «Тор-М2». Каждый раз создатели улучшали тактико-технические характеристики.
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» главным образом отличается от «Тор-М1» возможностью вести огонь по летающим объектам прямо на ходу, то есть без остановок. Таким образом, он имеет возможность защищать войсковые колонны на марше. Кроме того, «Тор-М2» имеет в боекомплекте 16 ракет, а «Тор-М1» — восемь ракет.
Боевые машины ЗРК «Тор-М2Э» могут работать совместно в режиме «звено». Две машины такого типа могут обмениваться данными о воздушной обстановке. В таком случае СОЦ двух машин обозревают и контролируют зону большей площади. Поражение обнаруженной цели производится боевой машиной, имеющей наиболее выгодное положение.
Совершенствование электроники позволило заметно поднять максимальные значения дальности и высоты атакуемой цели. Так, цель, летящая со скоростью до 300 м/с, может быть поражена на расстоянии до 12 км и высоте до 10 км. Цель со скоростью до 600 м/с может быть сбита на высотах до шести км и дальности до 12 км.
Технические характеристики ЗРК «Тор»
- Масса боевой машины с полной комплектации 16 ракетами – 37 тонн
- Длина – 8,9 метров
- Ширина – 3,5 метра
- Высота в боевом положении – 5,3 метра
- Высота в походном положении – 3,6 метра
- Экипаж – 3 человека
- Время развертывания боевой машины из походного положения в боевое - 3 минуты
- Скорость по шоссе – до 80 км/ч
- Запас хода – 500 км
На что способен ЗРК «Тор»
Комплекс «Тор-М2» может осуществлять боевую работу в конвейерном режиме. То есть освободившийся после завершения наведения ракеты на цель стрельбовой канал может быть тут же использован для наведения следующей ракеты. Кроме того, в ЗРК есть возможность обмена радиолокационной информацией между двумя боевыми машинами, что помогает расширить зону обнаружения. При этом ЗРК «Тор-М2» может поражать цели в зоне ответственности любой РЛС.
Комплекс «Тор-М2» – единственное средство противовоздушной обороны в мире, способное вести огонь на марше. Ведутся работы по созданию модификации ЗРК «Тор-М2», способной преодолевать водные преграды различной глубины.
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Применение ЗРК «Тор» на СВО
Расчеты ЗРК «Тор-М2» обеспечивают российским войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне спецоперации. Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых целях с помощью «Тора» на всех направлениях СВО. Также в настоящее время расчеты ЗРК «Тор-М2» работают и в Курской области.
Военнослужащие зенитного ракетного полка в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника. Использование современной радиолокационной техники на борту комплекса позволяет расчёту легко обнаружить воздушные цели в своей зоне ответственности и уничтожить их.
Производство и поставки систем «Тор» продолжаются. Они являются новейшими комплексами своего класса и не имеют аналогов. «Торы» будут оставаться на вооружении еще несколько следующих десятилетий.
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Элина Позднякова