«Калашников»: Обновлённый автомат АК-12 поступит в войска в январе 2024 года

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Поставки доработанных с учётом опыта применения в ходе специальной военной операции на Украине автоматов АК-12 в части Вооружённых сил РФ начнутся в январе 2024 года. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
Алан Лушников уточнил, что полевые испытания доработанной модели автомата уже завершены и запущено его серийное производство. Первые поставки в ВС РФ будут осуществлены уже в январе 2024 года.
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Александр Бойцов