Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Калашников»: Обновлённый автомат АК-12 поступит в войска в январе 2024 года

«Калашников»: Обновлённый автомат АК-12 поступит в войска в январе 2024 года

25 декабря 2023, 14:14
Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Поставки доработанных с учётом опыта применения в ходе специальной военной операции на Украине автоматов АК-12 в части Вооружённых сил РФ начнутся в январе 2024 года. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что после многократных и подробных консультаций с заказчиками из министерства обороны РФ была проведена тщательная доработка этого стрелкового вооружения, являющегося флагманской продукцией концерна, с учётом всех замечаний и пожеланий. частности, диоптрический прицел АК-12 получил новый целик, который помогает производить точное прицеливание при стрельбе на разные дистанции.

Алан Лушников уточнил, что полевые испытания доработанной модели автомата уже завершены и запущено его серийное производство. Первые поставки в ВС РФ будут осуществлены уже в январе 2024 года.

Читайте также:

«Калашников» выполнил госзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»

«Калашников» поставит МВД и Росгвардии машины для пресечения беспорядков

Концерн «Калашников» начал поставку в войска комплектов снаряжения «Стрелок»
#россия
#испытания
#производство
#поставки
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека ранены при минометном обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино
Гладков: двое мужчин пострадали при минометном обстреле белгородского хутора
25 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/:maxim4e4ek

Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при минометном обстреле ВСУ хутора Марьино в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие были экстренно доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Оба они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

Читайте также:

Кулемзин: В результате обстрела Донецка погибла женщина

Дрон «Рубака» стоимостью 1,5 млн руб обнаружен в Брянской области

Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми
#помощь
#пострадавшие
#травмы
#медики
#telegram
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую бросили сослуживцы
25 декабря 2023, 15:06

Фото: istockphoto/chatchaiyo

Бойцы Вооружённых сил РФ эвакуировали с поля боя раненую военнослужащую ВСУ, брошенную своими. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона о жестоком стрелковом бое российских морских пехотинцев и десантников с боевиками киевского режима под Крынками. По его словам, после разгрома подразделения ВСУ поле боя оказалось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат.

Раненая женщина-военнослужащая заметила российский беспилотник, барражирующий над территорией, и подала сигнал рукой. Так как сослуживцы из ВСУ её бросили, российские десантники эвакуировали украинку с поля боя и оказали её первую медицинскую помощь, а затем направили её в тыл.

Читайте также:

ВСУ бросили раненую женщину-военнослужащую на поле боя под Крынками

«11 дней в аду»: обстановка в Крынках на левом берегу Днепра глазами ВСУ

Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ
#помощь
#беспилотник
#женщина
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бросили раненую женщину-военнослужащую на поле боя под Крынками
Сальдо: ВС РФ спасли раненую женщину-военнослужащую ВСУ на поле боя под Крынками
25 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Российские морпехи и десантники разгромили боевиков ВСУ под Крынками, а на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая, которую бросили сослуживцы. Она подала знак российскому беспилотнику. Тогда солдаты ВС РФ ее эвакуировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что украинские военные продолжают проводить операцию в Крынках на левом берегу Днепра, однако несут колоссальные потери под регулярными обстрелами ВС РФ.

Читайте также:

Последние новости СВО: где установили контроль ВС РФ, куда отошли ВСУ

Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ

Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие
#помощь
#женщина
#telegram
#солдаты
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулемзин: В результате обстрела Донецка погибла женщина
25 декабря 2023, 14:34

Фото: istockphoto/RamonCast

В результате обстрела артиллерией Вооружённых сил Украины Донецка погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
В своём телеграм-канале мэр города написал, что снаряд, убивший жительницу Донецка 1951 года рождения, разорвался в переулке Ширшова Петровского района города. Ранее Кулемзин сообщал об обстреле ВСУ школы в Киевском районе Донецка. По его информации, артиллерийский обстрел производился из орудий натовского калибра 155 миллиметров.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили не менее 16 снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Также ВСУ выпустили ещё 13 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району.

Читайте также:

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

В Брянской области ВСУ обстреляли село, есть пострадавший

Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми
#школы
#снаряд
#мэр
#днр
#сво
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
Шеремет: офицер ВСУ, признавший эффективность ВС РФ, выдал гостайну Украины
25 декабря 2023, 14:16

Фото: iStock/JARAMA

Высокопоставленный офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав, что ударами ВС РФ нанесен критический удар по промышленности страны. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее The Independent со ссылкой на старшего офицера ВС Украины, пожелавшего сохранить анонимность, написала, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам.

По словам депутата, в ВСУ наступает запоздалое прозрение, а вскоре придет и разочарование.

«Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Читайте также:

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
#россия
#промышленность
#новости
#всу
#ракеты
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вранье Зеленского о России стало похмельем для Запада, пишут СМИ
L'Opinion: у Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России
25 декабря 2023, 12:45

Фото: сайт Кремля

У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России. Об этом сообщает L'Opinion.
Сообщается, что украинские союзники с каждым днем становятся все более злыми и нетерпеливыми по отношению к Киеву. По мнению автора статьи, украинцы уже устали от противостояния из-за большого количества потерь, нехватки военнослужащих и проблем в экономике страны.

В материалах указывается на то, что Западу стоит реально посмотреть на ситуацию и перестать надеяться на победу ВСУ. Автор статьи подчеркивает, что настал момент для осуществления переговоров с Кремлем.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии.

Читайте также:

Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине

В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
#сша
#человек
#всу
#украина
#спецоперация
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«11 дней в аду»: обстановка в Крынках на левом берегу Днепра глазами ВСУ
Военкоры Русской Весны: ВС РФ устроили для ВСУ 11 дней ада в Крынках
25 декабря 2023, 11:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные продолжают проводить операцию в Крынках на левом берегу Днепра, однако несут колоссальные потери под регулярными обстрелами ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ продолжают самоубийственную операцию: удерживают маленький "плацдарм" на нашем берегу Днепра в Херсонской области под постоянным мощным огнём армии России», - пишут военкоры.

Уточняется, что часть Крынок, захваченная ВСУ, постоянно обстреливается российской стороной с помощью авиации, артиллерии, минометов и ударных дронов. Также в операции задействованы ТОС «Солнцепек».

Согласно утверждению военкоров, здесь ВСУ несут колоссальные потери и жалуются иностранным СМИ, которые потом пишут статьи «об аду» в Крынках.

Читайте также:

Российские военные взяли в плен трех украинских солдат на левом берегу Днепра

Последние новости СВО: где установили контроль ВС РФ, куда отошли ВСУ

На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ
#военные
#сми
#контроль
#операции
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры
25 декабря 2023, 11:18

Фото: istockphoto/RamonCast

Объекты припортовой структуры в Одесской области получили серьёзные повреждения. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Выступая во время прямого эфира всеукраинского телемарафона, она уточнила, что объекты в порту пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Также, по словам начальника пресс-центра, вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов в Одесской области, который уже потушен.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов, раздававшихся на территории Одесской области поздним вечером, 24 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы

В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры

«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области
#пожар
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон «Рубака» стоимостью 1,5 млн руб обнаружен в Брянской области
Дрон «Рубака» с целым кумулятивным снарядом обнаружен в Брянской области
25 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/rancho_runner

В Брянской области обнаружен беспилотник «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 22 декабря недалеко от деревни Уткино Карачевского района, которая находится примерно в 111 км от границы с Украиной обнаружили беспилотник «Рубака». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб изучили дрон и установили, что он оборудован снарядом с кумулятивным зарядом и двумя взрывателями. Причем один из них оказался замедленного действия. Было принято решение обезвредить БПЛА на месте.

Пострадавших нет, также нет разрушений на Земле. В настоящее время в этой деревне никто не живет.

«Рубака» является дроном-камикадзе. Он может преодолеть расстояние до 500 км и переносит около пяти кг взрывчатки. Его стоиомсть составляет порядка 1,5 млн рублей.

Читайте также:

Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении

Неизвестный беспилотник совершил атаку на судно у берегов Индии
#беспилотник
#судно
#дрон
#бпла
#сотрудники
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф