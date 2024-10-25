Фото: istock/Artem Zakharov
В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО).
Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра. Об этом сообщает издание «Известия».
Винтовка создана как более мобильная альтернатива традиционной снайперской винтовке СВД, хотя пока не рассматривается как её замена. Новая модель, по словам экспертов, будет востребована в подразделениях специального назначения, где требуется высокая точность и мобильность.
Ранее сообщалось, что военный холдинг «Калашников» также поставит за рубеж управляемые боеприпасы «КУБ-Э», предназначенные для поражения бронетехники.
До этого российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.
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«Первые партии STM-308 уже поступили в войска благодаря волонтерам», — отмечает издание.
Винтовка создана как более мобильная альтернатива традиционной снайперской винтовке СВД, хотя пока не рассматривается как её замена. Новая модель, по словам экспертов, будет востребована в подразделениях специального назначения, где требуется высокая точность и мобильность.
Ранее сообщалось, что военный холдинг «Калашников» также поставит за рубеж управляемые боеприпасы «КУБ-Э», предназначенные для поражения бронетехники.
До этого российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.
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Елена Перлова