Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ

Фото: istockphoto/sinonimas
Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что США присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против РФ. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам Каллас, Вашингтон работал над трибуналом в течение двух лет вместе с Евросоюзом (ЕС), а потом покинул инициативу.
В январе генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что Украина будет добиваться «спецтрибунала» для российского президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник отмечал, что Совет Европы не отступится от идеи создать «спецтрибунал» по вопросам «агрессии против Украины», потому что «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет на это реагировать.
Читайте также:
Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз
Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — прокомментировала главный дипломат ЕС.Каллас подчеркнула, что присоединиться к «спецтрибуналу», направленному против Российской Федерации, может любая другая страна.
В январе генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что Украина будет добиваться «спецтрибунала» для российского президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник отмечал, что Совет Европы не отступится от идеи создать «спецтрибунал» по вопросам «агрессии против Украины», потому что «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет на это реагировать.
Читайте также:
Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз
Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
Никита Кротов