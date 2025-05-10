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Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ

Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что США присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против РФ. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам Каллас, Вашингтон работал над трибуналом в течение двух лет вместе с Евросоюзом (ЕС), а потом покинул инициативу.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — прокомментировала главный дипломат ЕС.
Каллас подчеркнула, что присоединиться к «спецтрибуналу», направленному против Российской Федерации, может любая другая страна.

В январе генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что Украина будет добиваться «спецтрибунала» для российского президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник отмечал, что Совет Европы не отступится от идеи создать «спецтрибунал» по вопросам «агрессии против Украины», потому что «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет на это реагировать.

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Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз
Mash: ВСУ не видят российских дронов после хакерской атаки Killnet
10 мая 2025, 21:50

Фото: istockphoto/welcomia

Боевики ВСУ не видят российских дронов после кибератаки хакерской группировки Killnet. Об этом со ссылкой на хакеров сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, взломщики нашли геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области, передав их бойцам ВС РФ. В результате станции были уничтожены. Обозреватели добавили, что система выдает боевикам ВСУ «ошибку 404».

«Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших беспилотников. Теперь — ничего», — говорится в материале.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что российская противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 86 украинских беспилотников.

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Россия обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине — Песков
10 мая 2025, 21:13

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Российская сторона обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине, заявил журналистам CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция», — сказал он.

На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.

Пресс-секретарь напомнил журналистам, что президент России Владимир Путин предложил перемирие в Дни Победы.

«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — задался вопросом Песков.

Он упомянул конфронтацию с европейской стороны, к которой Москва уже привыкла. Песков резюмировал, что Россия открыта для диалога, а давить на нее — бесполезно.

Ранее на Украине выражали готовность к месячному перемирию.

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#украина
#война
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#новости
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В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о прямых переговорах с РФ
Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах
10 мая 2025, 19:59

Фото: istockphoto/TomasSereda

Украинская сторона никак не отреагировала на российское предложение о переговорах без предварительных условий. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ситуация противоречива.
«Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — прокомментировал Песков Первому каналу.
До этого он говорил, что Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Песков подчеркнул, что глава государства «говорил об этом уже неоднократно».

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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО: ПВО России сбила 86 украинских дронов за сутки
10 мая 2025, 19:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 86 украинских дронов, доложили в МО РФ в субботу, 10 мая.
«За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщается в сводке министерства.
До этого в Минобороны докладывали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Дни Победы. Уточнялось, что боевики нарушили режим тишины 9318 раз. Кроме того, сообщалось, что противник предпринимал разведку боем и 22 попытки атаковать.

Режим тишины в честь 80-летия Победы объявил президент России Владимир Путин. Он продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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Стало известно о плане по Украине
NBC: Уиткофф покажет в России мирный план по Украине из 22 пунктов
10 мая 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Документ по прекращению украинского конфликта, состоящий из 22 пунктов, создали представители США, Украины и европейских стран, которые участвуют в переговорах. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.
По данным обозревателей, в документе есть пункт о месячном прекращении огня. Еще одно положение соответствует требованию России о том, что Вашингтон не поддержит членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал один из собеседников издания, комментируя документ.

Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

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#украина
#сша
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#новости
#война
#сво
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