Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

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Боевики ВСУ не видят российских дронов после кибератаки хакерской группировки Killnet. Об этом со ссылкой на хакеров сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, взломщики нашли геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области, передав их бойцам ВС РФ. В результате станции были уничтожены. Обозреватели добавили, что система выдает боевикам ВСУ «ошибку 404».
Перед этим в Минобороны России докладывали, что российская противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 86 украинских беспилотников.
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«Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших беспилотников. Теперь — ничего», — говорится в материале.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что российская противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 86 украинских беспилотников.
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Никита Кротов