Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

Mash: ВСУ не видят российских дронов после хакерской атаки Killnet
Фото: istockphoto/welcomia

Фото: istockphoto/welcomia

Боевики ВСУ не видят российских дронов после кибератаки хакерской группировки Killnet. Об этом со ссылкой на хакеров сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, взломщики нашли геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области, передав их бойцам ВС РФ. В результате станции были уничтожены. Обозреватели добавили, что система выдает боевикам ВСУ «ошибку 404».

«Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших беспилотников. Теперь — ничего», — говорится в материале.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что российская противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 86 украинских беспилотников.

Читайте также:

Россия обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине — Песков

Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
#дрон
#хакер
Россия обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине — Песков
10 мая 2025, 21:13

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Российская сторона обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине, заявил журналистам CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция», — сказал он.

На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.

Пресс-секретарь напомнил журналистам, что президент России Владимир Путин предложил перемирие в Дни Победы.

«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — задался вопросом Песков.

Он упомянул конфронтацию с европейской стороны, к которой Москва уже привыкла. Песков резюмировал, что Россия открыта для диалога, а давить на нее — бесполезно.

Ранее на Украине выражали готовность к месячному перемирию.

Читайте также:

В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о прямых переговорах с РФ

Стало известно о плане по Украине

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о прямых переговорах с РФ
Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах
10 мая 2025, 19:59

Фото: istockphoto/TomasSereda

Украинская сторона никак не отреагировала на российское предложение о переговорах без предварительных условий. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ситуация противоречива.
«Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — прокомментировал Песков Первому каналу.
До этого он говорил, что Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Песков подчеркнул, что глава государства «говорил об этом уже неоднократно».

Читайте также:

Стало известно о плане по Украине

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада

Песков рассказал, что Москва ожидает от США в отношении Украины
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны доложили последние новости СВО
МО: ПВО России сбила 86 украинских дронов за сутки
10 мая 2025, 19:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 86 украинских дронов, доложили в МО РФ в субботу, 10 мая.
«За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщается в сводке министерства.
До этого в Минобороны докладывали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Дни Победы. Уточнялось, что боевики нарушили режим тишины 9318 раз. Кроме того, сообщалось, что противник предпринимал разведку боем и 22 попытки атаковать.

Режим тишины в честь 80-летия Победы объявил президент России Владимир Путин. Он продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

Читайте также:

Стало известно о плане по Украине

Фицо высказался о своей поездке в Москву на День Победы

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#бпла
#минобороны рф
#пво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о плане по Украине
NBC: Уиткофф покажет в России мирный план по Украине из 22 пунктов
10 мая 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Документ по прекращению украинского конфликта, состоящий из 22 пунктов, создали представители США, Украины и европейских стран, которые участвуют в переговорах. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.
По данным обозревателей, в документе есть пункт о месячном прекращении огня. Еще одно положение соответствует требованию России о том, что Вашингтон не поддержит членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал один из собеседников издания, комментируя документ.

Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

Читайте также:

Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#европа
#новости
#война
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы
Минобороны: ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы 9318 раз
10 мая 2025, 14:59

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ нарушили перемирие в дни празднования 80-летия Победы 9318 раз. Об этом заявили в Минобороны России в субботу, 10 мая.
«Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — проинформировали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что украинские неонацисты предприняли одну разведку боем и 22 попытки атаки.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Кремль опубликовал документ, по которому бойцы ВС РФ готовы адекватно ответить в случае нарушения режима тишины.

Читайте также:

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине

Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате