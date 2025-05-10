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Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа. Об этом сообщает РИА Новости.
В совместном заявлении, опубликованном на портале правительства Великобритании, западные лидеры потребовали «полного и безоговорочного» прекращения огня для переговоров о «справедливом мире».
В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановка боевых действий не решит кризис, пока не будут устранены его коренные причины — угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и политики Киева по подавлению русского языка и культуры. По его словам, ключевыми условиями остаются демилитаризация Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.
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«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в заявлении западных лидеров.При этом киевский режим, как отмечается, ранее неоднократно нарушал договорённости и сохраняет запрет на диалог с Москвой. Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения.
В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановка боевых действий не решит кризис, пока не будут устранены его коренные причины — угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и политики Киева по подавлению русского языка и культуры. По его словам, ключевыми условиями остаются демилитаризация Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.
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Мария Моисеева