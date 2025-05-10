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Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева

Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа. Об этом сообщает РИА Новости.
В совместном заявлении, опубликованном на портале правительства Великобритании, западные лидеры потребовали «полного и безоговорочного» прекращения огня для переговоров о «справедливом мире».

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в заявлении западных лидеров.
При этом киевский режим, как отмечается, ранее неоднократно нарушал договорённости и сохраняет запрет на диалог с Москвой. Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения.

В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановка боевых действий не решит кризис, пока не будут устранены его коренные причины — угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и политики Киева по подавлению русского языка и культуры. По его словам, ключевыми условиями остаются демилитаризация Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.

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Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине
WSJ: Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине
10 мая 2025, 07:24

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению конфликта на Украине, передает The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.

Президент США также указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, добавив, что данный регион находится в состоянии войны уже долгие годы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Песков рассказал, что Москва ожидает от США в отношении Украины
10 мая 2025, 07:14

Дмитрий Песков (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Москва рассчитывает на большую гибкость со стороны Киева в вопросе урегулирования конфликта в случае участия США в качестве посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, участие Вашингтона может повлиять на позицию украинской стороны.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента США поможет нам убедить киевский режим проявить немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что перемирие на Украине невозможно без прекращения поставок вооружений Вооружённым силам Украины.

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DPA: Мерц, Туск, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Зеленским
10 мая 2025, 06:54

Владимир Зеленский

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA.
Визит, запланированный на 10 мая, направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины и мирных инициатив. К Мерцу, Макрону и Стармеру на встрече присоединится польский премьер-министр Дональд Туск.

Перед отъездом Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также посетил штаб-квартиры ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Лидеры ожидают, что США способны «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.

Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте.

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Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные
Песков: нужно уточнить смысл слов Мерца о скором перемирии с Украиной
10 мая 2025, 03:19

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле попросили уточнить заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном начале 30-дневного перемирия между Россией и Украиной в эти выходные. Такие слова сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Мерц выразил мнение, что перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Россия, как неоднократно подчёркивалось, готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Однако есть определенные нюансы.

«Нужно уточнить у господина Мерца, (что он имеет в виду)», — отметил Песков, комментируя слова немецкого политика.
Однако, по данным Минобороны РФ, даже во время символического перемирия в честь 80-летия Победы украинская сторона допустила более 5000 нарушений режима прекращения огня.

Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов
09 мая 2025, 23:13

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Россия сразу же положительно отреагировала на предложение администрации Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, однако подчеркнула необходимость учёта множества нюансов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США.
«Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно», — передает слова Пескова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива. Также подтвердилась информация, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Днем 9 мая сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. За пару дней до этого, 7 мая, Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.

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