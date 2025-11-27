Средства ПВО за ночь сбили 118 беспилотников над регионами России
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, в Белгородской области сбили 52 дрона, в Курской — 26, в Самарской — 18, в Краснодарском крае — шесть, в Брянской области — шесть, в Воронежской — два, в Липецкой — два, в Оренбургской — два, в Волгоградской области — один, в Тульской — один, в Ростовской — один и над акваторией Черного моря — один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
