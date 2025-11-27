Средства ПВО за ночь сбили 118 беспилотников над регионами России

27 ноября 2025, 09:27

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 118 БПЛА над регионами России

Фото: iStock/e-crow

ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.