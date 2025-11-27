ВСУ в Сумской области отступают без провизии и боеприпасов
Вооруженные силы Украины отступают в Сумской области, оставляя позади провизию и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
В районе Садков украинские военнослужащие спешно перемещаются на более выгодные позиции. Многие из них покидают свои места без необходимых вещей и запасов.
Подразделения, которые вынуждены отступать, включают 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 129-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: