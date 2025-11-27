Достижения.рф

ВСУ в Сумской области отступают без провизии и боеприпасов

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины отступают в Сумской области, оставляя позади провизию и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.



В районе Садков украинские военнослужащие спешно перемещаются на более выгодные позиции. Многие из них покидают свои места без необходимых вещей и запасов.

Подразделения, которые вынуждены отступать, включают 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 129-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0