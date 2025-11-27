В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ
Арестован житель Севастополя, который планировал подрыв памятника в честь 300-летия российского флота, а также собирал сведения о военных объектах ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.
57-летний мужчина, родившийся в Винницкой области, придерживается украинской националистической идеологии. Он занимался сбором информации о российских военных объектах и последствиях ракетных ударов ВСУ в регионе. Собранные данные злоумышленник размещал на различных проукраинских веб-платформах.
Согласно информации следствия, преступник планировал совершить теракт в Севастополе, подорвав самодельное взрывное устройство у памятника, установленного в честь 300-летия российского флота. Мужчина изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемую осколочно-фугасную бомбу на основе смесевого взрывчатого вещества.
В ходе обыска по месту проживания преступника СВУ изъяли. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
