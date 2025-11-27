В Севастополе задержали мужчину, планировавшего подорвать памятник ВМФ

27 ноября 2025, 08:52

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке подрыва памятника ВМФ в Севастополе

Фото: iStock/Grigorenko

Арестован житель Севастополя, который планировал подрыв памятника в честь 300-летия российского флота, а также собирал сведения о военных объектах ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.