Каллас призвала ЕС учить русский язык только в одном случае
Каллас: если ЕС не будет помогать Украине, то нам следует учить русский язык
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости изучения русского языка в случае прекращения помощи Украине от Европы. Её слова передает The Guardian.
По словам Каллас, первой линией обороны Европы является Украина, а Российская Федерация реагирует на силу и «ни на что другое». Именно поэтому глава европейской дипломатии призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.
«Если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору», — процитировала Каллас слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте.Представитель ЕС отметила, что в прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь Европейский союз, что по её словам свидетельствует о планах «долгосрочной агрессии».