Каллас призвала ЕС учить русский язык только в одном случае

18 июня 2025, 12:19

Каллас: если ЕС не будет помогать Украине, то нам следует учить русский язык

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости изучения русского языка в случае прекращения помощи Украине от Европы. Её слова передает The Guardian.





По словам Каллас, первой линией обороны Европы является Украина, а Российская Федерация реагирует на силу и «ни на что другое». Именно поэтому глава европейской дипломатии призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.

«Если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору», — процитировала Каллас слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте.