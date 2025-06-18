«Нас ждет кровавая осень»: рэпер-боец ВСУ призвал украинцев бежать из городов
Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев покинуть города
Украинский рэпер Александр Ярмак, командующий ротой в 412-м полку ВСУ, призвал сограждан эвакуироваться из городов. Так он отреагировал на недавние удары ВС РФ по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье.
Исполнитель также настоятельно порекомендовал жителям страны держаться подальше от стратегически важных объектов и критической инфраструктуры.
«К сожалению, это только начало, нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности, уезжайте жить за город, к родственникам…» — предостерег боец в своем Instagram*.Перед этим военнопленный Дмитрий Пархоменко сообщил о серьезных нарушениях в 32-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. По его словам, пьяные командиры вымогали у своих солдат деньги.
*Запрещен в РФ