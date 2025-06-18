«Корм для рыб»: военный эксперт Дандыкин оценил попытки ВСУ сорвать турсезон в Крыму

18 июня 2025, 12:01

Военный эксперт Василий Дандыкин: попытки ВСУ сорвать турсезон в Крыму обречены

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что попытки ВСУ атаковать Крым и сорвать туристический сезон обречены на провал. По его словам, оборона полуострова хорошо организована, а нападающие станут «кормом для рыб».





В беседе с NEWS.ru Дандыкин отметил наличие добровольческого батальона «БАРС-Крым» и достаточной группировки войск. Он также упомянул попытки высадки десанта на Кинбурнскую и Тендровскую косы, подчеркнув особое внимание Киева к Кинбурнской косе из-за близости к Очакову, где находятся сотрудники английских спецслужб.





«Ловить ВСУ там нечего. Киевские бандеровцы на этом направлении — потенциальный корм для рыб», — подчеркнул он.

