Уроженец Одессы участвует в СВО, чтобы освободить город и увидеть родственников
В 2024 году на специальную военную операцию отправился наводчик АГС с позывным «Крокодил», родом из Одессы, который служит в одном из подразделений 36-й армии группировки войск «Восток». В интервью ТАСС он рассказал о своей мотивации: освободить родной город и воссоединиться с родственниками, с которыми не общался с 2019 года.
«Моя цель — победить и забрать наш город Одессу, чтобы мои родные были спокойны», — отметил военнослужащий.
Он выразил обеспокоенность за свою семью, которая осталась в Одессе, включая мать, сестер и племянников. По словам «Крокодила», его сестра сообщила о страхе быть признанными шпионами, что подчеркивает сложную ситуацию в регионе.
«Одесса ждет, одесситы всегда ждут. Они не украинцы, они — русские», — добавил боец.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.