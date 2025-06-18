Уроженец Одессы участвует в СВО, чтобы освободить город и увидеть родственников

18 июня 2025, 11:09

Фото: iStock/Multipedia

В 2024 году на специальную военную операцию отправился наводчик АГС с позывным «Крокодил», родом из Одессы, который служит в одном из подразделений 36-й армии группировки войск «Восток». В интервью ТАСС он рассказал о своей мотивации: освободить родной город и воссоединиться с родственниками, с которыми не общался с 2019 года.







«Моя цель — победить и забрать наш город Одессу, чтобы мои родные были спокойны», — отметил военнослужащий.

«Одесса ждет, одесситы всегда ждут. Они не украинцы, они — русские», — добавил боец.