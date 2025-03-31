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Американский президент Дональд Трамп очень рано начал переговоры по украинскому конфликту. Об этом в беседе с YouTube-каналом «The Duran» рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — считает собеседник.Трамп обещал прекратить конфликт на Украине «за сутки», затем политик сдвинул сроки, а позже и вовсе заявил, что «не назвал конкретную дату». При этом республиканец уже успел поругаться с Владимиром Зеленским в конце февраля во время визита последнего в Белый дом. Тогда должно было состояться подписание сделки по украинским редкоземельным металлам, но главе киевского режима указали на неуважение к США и попросили удалиться.
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Никита Кротов