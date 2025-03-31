Названы страны ЕС, готовые продолжать вводить санкции против РФ

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Шесть стран Евросоюза (ЕС) готовы ввести новые антироссийские санкции, сказано в совместном заявлении глав МИД государств и главы европейской дипломатии Каи Каллас. В частности, названы Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.
«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — сказано в документе.Страны ЕС продолжают настаивать на ограничительных мерах в отношении российской стороны, пока Москва и Вашингтон занимаются урегулированием конфликта. Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта.
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Никита Кротов