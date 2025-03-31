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В Кремле высказались о попытках Британии и США нанести поражение России

Песков: есть подтверждения, что США и Британия хотели нанести поражение РФ
Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Есть многочисленные подтверждения тому, что Великобритания и США хотели нанести поражение России в первые годы украинского конфликта. Об этом заявил журналистам РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — прокомментировал Песков.
Таким образом он высказался о материале издания The New York Times о роли США в координации боевиков ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад стал помогать Украине после 24 февраля 2022 года. Западные СМИ назвали спецоперацию России «вторжением» и «агрессией». Сегодня Вашингтон и Москва работают над урегулированием кризиса, пока Киев и Европа продолжают требовать санкций в отношении РФ.

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Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен
Пленный: командование ВСУ учило мобилизованных правильно сдаваться в плен
31 марта 2025, 13:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
Так, пленный военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ рассказал, что мобилизованных в ВСУ на коротких занятиях учили, как правильно сдаваться в плен.

«Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал Симончук.

Он также отметил, что командование советовало не вести себя агрессивно и особо не активничать.

Кроме того, военнопленный добавил, что командование украинской армии скрывает истинное число погибших и записывает их как пропавших без вести. Подобная практика используется в том числе в подразделениях, размещенных в селе Никольское Сумской области и окрестностях.

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«Нельзя отказаться»: Шарий раскрыл, когда на Украине назначат выборы
Шарий: выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Рады
31 марта 2025, 11:57

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а Владимир Зеленский может быть кандидатом на голосовании. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться», — сказано в публикации.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его полномочий. Глава киевского режима отказался проводить выборы, на что позже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского в соцсетях «диктатором без выборов». Президент России Владимир Путин говорил об узурпации власти на Украине, ссылаясь на ее конституцию.

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«Коллективное давление на Путина»: О чем договорились Трамп и Стармер
Стармер и Трамп договорились о коллективном давлении на Владимира Путина
31 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/mrrobotonur07

Британия опубликовала на сайте правительства утверждение о том, что премьер королевства Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп якобы договорились о совместном давлении на президента РФ Владимира Путина.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — гласит документ.

Также отмечается, что Стармер проинформировал Трампа о вопросах, которые обсуждались на саммите по Украине, прошедшем в Париже.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Киеву, призвана создавать видимость деятельности. По его словам, Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

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ВСУ перебрасывают резервы в ДНР, однако инициатива остается на стороне ВС РФ
Пушилин: ВС РФ полностью доминируют в ДНР
31 марта 2025, 10:41

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать у Часов Яра, Дзержинска и Красноармейска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование ВС РФ, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать, и горячие точки на линии соприкосновения — это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску», — пояснил Пушилин.

Он отметил, что противник продолжает перебрасывать резервы на красноармейское направление для сдерживания продвижения российских сил.

Тем временем, по словам Пушилина, ВС РФ продолжают успешно продвигаться в лесополосах на великоновоселковском направлении.

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#новости
#всу
#вс рф
#пушилин
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В школе Каширы открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Перевезенцева
31 марта 2025, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №10 торжественно открыли «Парту Героя» в честь её выпускника, участника спецоперации Максима Перевезенцева. Рядовой мотострелкового полка погиб при исполнении воинского долга и посмертно был награждён орденом Мужества, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В церемонии участвовали первый замглавы муниципалитета Евгений Тертышников, родные Максима, настоятель храма Петра и Февронии протоиерей Виталий Коценко, депутаты, представители общественных организаций, школьники и педагоги. Они почтили память героя. 17 октября 2023 года Перевезенцев, выполняя боевую задачу, геройски погиб в посёлке Крынки Херсонской области. Он закрыл собой товарища, спасая от неминуемой гибели», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сестра Максима, Карина, от имени семьи Перевезенцевых поблагодарила за поддержку. Она отметила, что светлая память о защитниках Родины будет вечно жить в сердцах людей.

Она рассказала, что брат прошёл достойный жизненный путь: служил в армии, работал на железной дороге, организовал футбольный клуб железнодорожников, учился в МИИТе. В мае 2023-го он добровольцем ушёл на передовую.

На «Парте Героя» размещены фотография Максима Перевезенцева, его биография и информация о заслугах.

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