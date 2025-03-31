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Есть многочисленные подтверждения тому, что Великобритания и США хотели нанести поражение России в первые годы украинского конфликта. Об этом заявил журналистам РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — прокомментировал Песков.Таким образом он высказался о материале издания The New York Times о роли США в координации боевиков ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад стал помогать Украине после 24 февраля 2022 года. Западные СМИ назвали спецоперацию России «вторжением» и «агрессией». Сегодня Вашингтон и Москва работают над урегулированием кризиса, пока Киев и Европа продолжают требовать санкций в отношении РФ.
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Никита Кротов