«Мерзавка»: в Финляндии отозвались на высказывания ​Каллас в сторону России

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в преувеличении угрозы со стороны России.
Свои обвинения профессор обозначил в социальной сети X (ранее Twitter). Малинен критически отозвался о заявлениях Каллас, которые касались необходимости укрепления европейского единства против так называемых гибридных угроз России. Каллас также призывала сконцентрироваться на поддержке Украины и ситуации в Сирии.
В четверг Каллас заявляла, что Евросоюз должен быть частью любых переговоров о завершении конфликта на Украине, если таковые состоятся.
Ранее «Радио 1» сообщало, что военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село.
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«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам», — написал профессор.
В четверг Каллас заявляла, что Евросоюз должен быть частью любых переговоров о завершении конфликта на Украине, если таковые состоятся.
Ранее «Радио 1» сообщало, что военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село.
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Мария Моисеева