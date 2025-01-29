Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ

Фото: iStock/SurkovDimitri
Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с главой дипломатии Евросоюза Каем Калласом и поговорил о продолжении в оказывании давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснил источник издания причиной продолжения давления является достижение мира на Украине. К тому же политики обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем, а именно приоритеты сторон во внешней политике, которые возникают из-за Китая.
Напомним, что ранее Марко Рубио заявил об остановке финансовой поддержки Украины на 90 дней. В связи с этим ожидается остановка выплаты зарплат украинским чиновникам от Госдепа США.
Читайте также:
Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США
Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского
Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах
Иван Мусатов