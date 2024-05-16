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Калужскую область пытался атаковать беспилотник

Губернатор Шапша: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Калужской области
16 мая 2024, 07:30
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор.

От отметил, что пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, заявил Владислав Шапша.



Ранее сообщалось, что над территорией Тульской области сбили два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал. В последний раз об атаке БПЛА на Тульскую область сообщалось в ночь на 20 апреля.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#пво
«Держат в одной большой клетке»: Стало известно о содержании призывников ВСУ
Подполье: в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке
16 мая 2024, 07:11

Фото: istock / Irina Piskova

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
Сообщается, что схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Раньше там находился вытрезвитель. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — рассказали в подполье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области
Рогов: наступление России позволит создать санитарную зону в Харьковской области
16 мая 2024, 06:55

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Наступление ВС РФ в Харьковской области Украины даст возможность создать «санитарную зону» у границ РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова.
«Наступление наших войск позволит создать «санитарною зону» и отбросить врага от границ Белгородской области», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Отступающие под Харьковом боевики ВСУ ведут огонь по мирным жителям
МО РФ: ВСУ обстреливают мирных жителей оставленных населенных пунктов Харьковской области
16 мая 2024, 05:51

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

ВСУ атакуют мирное население в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. В минобороны сообщили, что удары наносятся, в том числе кассетными боеприпасами.
«Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артиллерийские удары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают улучшать свое тактическое положение. До этого они освободили населенный пункт Пыльная. Невзирая на отсутствие военных объектов в селе, украинская армия продолжает обстреливать его.

«Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и FPV[-дроны]», — рассказал солдат штурмового подразделения с позывным Руда.
Как считает военнослужащий, противник не может не знать, что в селе находятся мирные люди, поскольку ВСУ ушли из этого населенного пункта совсем недавно.

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#армия
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#минобороны
#солдат
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Российский военный назвал приоритетную цель в зоне спецоперации
Боец ВС РФ назвал расчеты беспилотников приоритетной целью в зоне СВО
16 мая 2024, 05:30

Фото: Минобороны РФ

Расчеты БПЛА, в том числе FPV-дронов — приоритетная цель в зоне специальной военной операции. Об этом заявил боец ВС РФ с позывным «Воробей».
Министерство обороны РФ отмечает, операторы разведывательных дронов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск круглосуточно следят за обстановкой на поле боя.

Проследив за перемещениями солдат ВСУ, операторы беспилотников нашли блиндажи с военнослужащими противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом украинских войск были уничтожены, сообщили в ведомстве.

«Цель номер один сейчас — это расчеты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию, либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчеты, либо расчет мавиков (БПЛА Mavic — ред.), приоритет идет на них, так как они обслуживают ту же артиллерию, те же FPV запускают. Артиллерия не сможет работать без мавиков, а FPV-дроны... намного эффективнее той же артиллерии, потому что он работает точечно, куда нужно», — заявил «Воробей».


Военный добавил, что БПЛА вносят весомый вклад, так как значительно сокращают время разведки в сравнении со временем работы разведывательной группы, и позволяют наблюдать за обстановкой на поле боя с большой высоты. По словам «Воробья», если оператор дрона находится возле орудия, эффективнее всего ведется корректировка огня артиллерии, сокращается задержка между выстрелами.

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Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев
Рогов: пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев
16 мая 2024, 04:42

Фото: istock / Artem Zakharov

Украинских мужчин, которые пытаются бежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, расстреливают пограничники. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал ИА Новости, что уже зафиксировано несколько десятков таких случаев.
«По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — заявил собеседник издания.
Как утверждает Рогов, украинские боевики начинают стрелять по людям, пока они переплывают реку.

Тиса проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией на отдельных участках.

Ранее польский военный раскрыл ситуацию на Западной Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#стрельба
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Над Тульской областью сбиты два беспилотника
ПВО Минобороны сбила два БПЛА над Тульской областью
16 мая 2024, 04:00

Фото: istock / aapsky

Над территорией Тульской области сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом информирует министерство по региональной безопасности.
«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано»,— сказано в сообщении на сайте ведомства.
По информации министерства, в результате атаки никто не пострадал.

В последний раз об атаке БПЛА на Тульскую область сообщалось в ночь на 20 апреля. Вечером того же дня в регионе уничтожили малоразмерный воздушный шар.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
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#пво
#беспилотник
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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
16 мая 2024, 03:37

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз в Телеграм-канале.
Он добавил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом. В результате атаки никто не пострадал.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино
Гладков: Шебекино обстреляли из РСЗО, пострадали два человека
16 мая 2024, 02:21

Фото: istock / Aterrassi

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино из реактивной системы залпового огня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали двое мужчин.
«ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины [зафиксировано] осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины», — проинформировал он в своём Телеграм-канале.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения города. По данным губернатора, в результате прямых попаданий загорелся гараж на территории частного дома, а также автомобиль.

Также зафиксированы повреждения в восьми домах: один из них частично разрушен, а в остальных выбиты окна.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
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Над Крымом сбили пять ракет ATACMS
Минобороны: силы ПВО сбили над Крымом пять ракет ATACMS
16 мая 2024, 00:41

Фото: istock / allanswart

Дежурные средства ПВО сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«15 мая т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области.

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#ракета
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