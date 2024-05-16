Калужскую область пытался атаковать беспилотник

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ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор.
От отметил, что пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, заявил Владислав Шапша.
Ранее сообщалось, что над территорией Тульской области сбили два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал. В последний раз об атаке БПЛА на Тульскую область сообщалось в ночь на 20 апреля.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова