Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз в Телеграм-канале.
Он добавил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом. В результате атаки никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак