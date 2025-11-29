Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
Гладков: один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал населенный пункт Архангельское в Старооскольском округе, пострадал один человек. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник взорвался на территории частного домовладения. Предварительно, раненую женщину с баротравмой госпитализировали в Старооскольскую окружную больницу.
Повреждения получила хозяйственная постройка, которая вспыхнула после удара БПЛА. Кроме того, в доме выбило окна, пострадали кровля, фасад, забор и надворные постройки. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники пожарной службы.
«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на регион. В результате пострадали два человека.