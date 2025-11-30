Российская ПВО отразила атаку украинских дронов

30 ноября 2025, 00:47

Силы ПВО за пять часов сбили более 20 украинских дронов над регионами РФ

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников на российские регионы вечером 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





В период с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские военные уничтожили или перехватили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более половины из них (11) дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря.



«Восемь – над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Орловской и Ростовской областей», — говорится в сводке Минобороны.