Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
Силы ПВО за пять часов сбили более 20 украинских дронов над регионами РФ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников на российские регионы вечером 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В период с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские военные уничтожили или перехватили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более половины из них (11) дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря.
«Восемь – над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Орловской и Ростовской областей», — говорится в сводке Минобороны.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на один из региональных муниципалитетов. В результате удара пострадала мирная жительница.