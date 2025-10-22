Над регионами России сбили 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, восемь дронов ликвидировали над территорией Брянской области, по четыре — над акваторией Азовского моря и над Ленинградской областью, по три — над территорией Республики Крым, над Ростовской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, два — над Новгородской областью, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
