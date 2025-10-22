Богомаз раскрыл причастных к подрыву упавшего на поезд моста в Брянской области
Богомаз: Задержанная в августе ДРГ причастна к подрыву упавшего летом на поезд моста
Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл в интервью РИА Новости, кто причастен к подрыву автомобильного моста, который рухнул на пассажирский поезд в регионе этим летом. По его словам, виновных в трагедии диверсантов задержали в августе.
Напомним, что инцидент с обрушением моста в Выгоничском районе случился в начале июня. Он унес жизни семи человек и стал причиной травм более ста пассажиров. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.
Богомаз: в Брянской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения поезда
«Если взять последнее: ДРГ не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли», — уточнил губернатор.Он подчеркнул, что сейчас меры по противодействию диверсионной деятельности усилены на всей территории региона, но особенно — в приграничных районах.
