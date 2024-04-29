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Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams ВСУ
29 апреля 2024, 10:34
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно. По словам Савчука, в ближайшее время все желающие смогут увидеть его на выставке на «Поклонной горе».

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
МО РФ рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении
29 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/dr_evil

Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты украинской армии на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств. Об этом сообщили в Минобороны России.
Командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол рассказал, что в зависимости от поставленных задач две боевые машины могут атаковать по одной цели, а бывает, что по двум целям сразу. По данным военного ведомства, стрельба по укреплениям ВСУ ведется прямой наводкой с расстояния до километра.

Отмечается, что танк Т-80БВМ является одной из основных ударных машин восточной группировки. В Минобороны РФ добавили, что на счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#машины
#всу
#танк
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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили агропредприятие
29 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/Srdjanns74

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие. ​При этом ​чиновник не уточнил, о поражении какого именно объекта идет речь.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российские войска успешно наступают на Донецком направлении
29 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия успешно наступает на Донецком направлении. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что недавние успехи ВС РФ к северо-западу от Авдеевки вынудили украинскую армию отступать с других позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки. Продвижение российских войск также наблюдается в районе Сватово.

Ранее об этом же заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова вынуждает Украину выделять дополнительные силы и технику для защиты города.

Напомним, украинский журналист Андрей Цаплиенко написал в своем Telegram-канале, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.

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#днр
#всу
#вс рф
#украина
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Главком Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте и отступлении ВСУ
29 апреля 2024, 08:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главкома ВСУ, военные ВС РФ перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделениям украинской армии пришлось «переместиться на новые рубежи». Сырский признал «определенные тактические успехи» российской армии на данном направлении, однако уточнил, что ВС РФ якобы не смогли получить оперативное преимущество.

Ранее сообщалось, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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В ДНР за минувшую неделю подавили почти 300 беспилотников
29 апреля 2024, 07:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Почти 300 дронов ВСУ подавлены за неделю над Донецкой Народной Республикой, передает штаб обороны региона.
Уточняется, что точное количество сбитых беспилотных летательных аппаратов составляет 283. Они были обнаружены и ликвидированы над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой.

Согласно информации штаба, в Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три дрона типа «Баба-Яга» под управлением системы Starlink, они содержат в себе самодельные взрывные устройства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#дрон
#беспилотник
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Российские танкисты пресекли попытку ВСУ закрепиться под Харьковом
Российские танкисты пресекли попытку ВСУ закрепиться под Харьковом
29 апреля 2024, 06:55

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские танкисты группировки войск прикрытия границы блокируют попытик Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться под Харьковом и в приграничной зоне, сообщил РИА Новости командир танкового батальона.
«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», – объяснил он.

Танкисты атаковали позиции ВСУ под Харьковом. Во время первого выстрела оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) передал поправку координат, и следующим выстрелом цель была уничтожена.

Ранее российские бойцы успешно эвакуировали с передовой первый танк Abrams. В скором времени он будет представлена на выставке на Поклонной горе.

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«Россияне атакуют и продвигаются»: ВСУ об отступлении
29 апреля 2024, 06:44

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия была вынуждена отложить строительство оборонных объектов из-за российской агрессии и отступить, сообщает газета Japan Times со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, солдатам приказано бросить лопаты и ждать дальнейших указаний.

«Россияне атакуют и продвигаются», – рассказал военнослужащий.

Издание отметило, что выделение США нового пакета военной помощи Украине помогло разблокировать поставки ВСУ столь необходимого оружия, но российские военные продолжают добиваться успехов на поле боя.

Ранее командующий украинской армией Александр Сырской признал, что ситуация на линии фронта сложная и имеет тенденцию к ухудшению.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам.

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Российская армия эвакуировала с передовой первый танк Abrams
МО РФ: бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию первого танка M1 Abrams
29 апреля 2024, 06:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные успешно эвакуировали первый танк M1 Abrams с линии фронта в Авдеевке, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
По его словам, скоро все желающие смогут увидеть эту американскую боевую машину на выставке, которая пройдет на Поклонной горе.

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий.

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#выставка
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога
29 апреля 2024, 04:40

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В двух регионах Украины объявлена воздущная тревога, свидетельствует интерактивная карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 04:14 по московскому времени в Николаевской области и минутой позже в Днепропетровской области.

Ранее, в воскресенье, 28 апреля, взрывы прогремели в нескольких городах Украины – в Киеве и Сумах, а также в контролируемом Украиной Запорожье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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