Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Фото: РИА Новости/Стрингер
Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно. По словам Савчука, в ближайшее время все желающие смогут увидеть его на выставке на «Поклонной горе».
Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова