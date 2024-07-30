Бывший подполковник СБУ предрек новые провокации Киева

Фото: iStock/Alex Kochev
Украина может пойти на новые провокации с «вторжением» на территорию России. Об этом сообщил РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Прозоров отметил, что таким образом Киев намерен усилить свои позиции перед мирными переговорами и для отчета перед Западом. По словам экс-подполковника, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать западным кукловодам важность и значимость своей персоны.
Прозоров добавил, что на сегодняшний день представители киевского режима стали обсуждать возможный переговорный процесс.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кремль сомневается в реалистичности сигналов Украины по переговорам
Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Киева
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
Прозоров добавил, что на сегодняшний день представители киевского режима стали обсуждать возможный переговорный процесс.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кремль сомневается в реалистичности сигналов Украины по переговорам
Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Киева
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
Екатерина Коршунова