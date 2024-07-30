Комбат ВСУ приказал расстреливать украинцев, поджигающих военные автомобили

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Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов считает необходимым расстреливать украинцев, которые поджигают в тылу автомобили военнослужащих. Об этом он лично заявил в видеообращении.
«Даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте», — заявил комбат ВСУ.
Романов подчеркнул, что подобный приказ он согласовал с высшим руководством. Он также запретил своим бойцам привлекать полицию в случае поджогов и делать расстрелы виновников показательными.
Комбат морской пехоты армии Украины Артем Хрыстин пожаловался на жителей Одессы, которые поджигают автомобили бойцов ВСУ и ждут прихода российских сил.
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