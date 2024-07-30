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Комбат ВСУ приказал расстреливать украинцев, поджигающих военные автомобили

30 июля 2024, 08:40
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов считает необходимым расстреливать украинцев, которые поджигают в тылу автомобили военнослужащих. Об этом он лично заявил в видеообращении.
«Даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте», — заявил комбат ВСУ.

Романов подчеркнул, что подобный приказ он согласовал с высшим руководством. Он также запретил своим бойцам привлекать полицию в случае поджогов и делать расстрелы виновников показательными.



Комбат морской пехоты армии Украины Артем Хрыстин пожаловался на жителей Одессы, которые поджигают автомобили бойцов ВСУ и ждут прихода российских сил.

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#автомобили
#всу
#поджог
В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160
LB.ua: ВСУ опасаются массированных ударов РФ с помощью ракетоносцев Ту-160
30 июля 2024, 10:48

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом информирует издание «Левый берег».
Отмечается, что на прошлой неделе ВС РФ выполняли тренировочные полеты на Ту-160. Формат тренировок был близок к обработке ударов по украинской инфраструктуре.

Согласно информации источника, это может говорить о возможной подготовке российских войск к привлечению данных воздушных судов для ударов по ВСУ. Уточняется, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск ВС России.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Солдат ВСУ раскрыл, что на Украине делают с вызволенными из плена РФ военными
Солдат ВСУ: вернувшихся из плена РФ военных отправляют в штурмовые подразделения
30 июля 2024, 10:39

Фото: iStock/Sinenkiy

СБУ на протяжении полугода проверяет украинских военных, которые вернулись из российского плена, опасаясь их связи с Россией, а потом отправляют бойцов в штурмовые подразделения. Об этом рассказал попавший в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, его слова передает ТАСС.
«Пленные, которые возвращаются, их полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с вами (с Россией — ред.). Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», — рассказал Григорович.

По его словам, штурмовиками делают даже тех, кто не имеет опыта стрелковых боев и военной специальности. Их стараются отправить впереди остальной группы. Григорович рассказал, что лично был знаком с военным, который учился на водителя машин, попал в плен и после освобождения стал штурмовиком.

Солдат отметил, что для украинского командования значение имеет лишь техника, а не люди.

Кроме того, Григорович добавил, что сотрудники СБУ проверяют и тех солдат, у кого есть родственники за границей, а особенно в России.

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ВС РФ теснят ВСУ в центре Весёлого и завершают бои за Красногоровку: последние новости СВО
Марочко: В Часов Яр прибыли батальоны ВСУ, состоящие из мобилизованных
30 июля 2024, 10:14

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России ворвалась в село Весёлое в Запорожской области и смогла выбить ВСУ из центра населенного пункта, также к своему логическому завершению подходят бои за Красногоровку в ДНР, тем временем противник перебросил несколько бригад, созданных из мобилизованных и бывших заключенных, в Часов Яр.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 30.07.2024 приводит редакция «Радио 1».


Часовоярское направление


Здесь ВСУ пытаются не допустить форсирования ВС РФ канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль канала «Северский Донец-Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы все же смогли подготовить плацдармы и перехватить инициативу.

Также, по данным военкора Евгения Лисицына, в Часов Яре российские десантники из 98-й дивизии закрепились в жилой застройке многоэтажек микрорайона Новый и приступили к штурму соседнего района Октябрьский. Предположительно, они планируют охватить город с севера и юга, чтобы усложнить снабжение гарнизона ВСУ на этом участке фронта.

Покровское направление


ВС РФ выбили украинских военных из центра села Веселое и смогли продвинуться к северо-западной окраине Желанного и приближаются к стратегическому маршруту снабжения ВСУ в Донбассе - трассе Покровск-Константиновка, по которой снабжаются группировки противника в Часов Яре и Константиновке. До этой трассы после освобождения села Лазоватское осталось всего шесть км.

Кроме того, российские бойцы продвинулись к Карловке на южном участке фронта. Таким образом, ВСУ вынуждены отступать у нескольких сел, однако делают они это организованно, пытаясь стабилизировать фронт.

Торецкое направление


Здесь бойцы ВС РФ имеют успехи в Артемово и Северном. Российские военные взяли под контроль здания на границе между селами. Также российские силы выбили противника из Дома культуры в Северном. Кроме того, наши штурмовики продвигаются к центру Новгородского (Нью-Йорка). На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит к югу от машиностроительного завода. Однако с фронта поступают данные, что ВС РФ смогли пройти еще дальше.

Кураховское направление


Бои за Красногоровку подходят к своему логическому завершению, так считает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСУ еще сохраняют позиции только на небольшой территории на северной окраине города. Во вторник, 30 июля, российским бойцам удалось занять первые дома в Заречье – это последний участок в Красногоровке, где еще удерживаются украинцы.

Харьковское направление


Здесь ВСУ пытаются контратаковать и прорваться к многоэтажной застройке. Для этого противник сосредотачивает тяжелую бронетехнику и большое количество пехоты, созданной из мобилизованных и бывших заключенных. За минувшие сутки российские военные отразили две контратаки и сорвали восемь попыток ВСУ перебросить резервы на правый берег реки Волчья.

Тем временем украинское командование пытается захватить село Старица, здесь было произведено четыре попытки контратак, однако все они были отбиты нашими военными. Также по позициям врага было нанесено несколько авиаударов с использованием ФАБ-3000.

В районе Липцов ВС РФ отразили четыре атаки противника в селе Глубокое. Сейчас наши бойцы перешли там к обороне, и пока нет речи о расширении буферной зоны у Белгородской области, пишет Telegram-канал «Два майора».

Противник подтверждает успехи ВС РФ


Украинский военный ресурс Deep State подтверждает продвижение ВС РФ на многих направлениях СВО. Зафиксированы успехи российских войск на Покровском направлении — к северо-западу и западу от недавно освобожденного Лозоватского, а также северо-восточнее Угледара. Там армия России приблизилась к трассе, ведущей на Марьинку.

«На Торецком направлении российские войска продвинулись в населенных пунктах Железное и Северное. Приблизившись таким образом к Торецку с востока. Под Северском войска РФ прошли к северу от Раздоловки в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Бахмута (Артемовска)», — фиксирует Deep State.

Тем временем американский «Институт изучения войны» сообщает, что российские войска закрепились на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

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ВС РФ и ВСУ остановили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию
30 июля 2024, 09:48

Фото: iStock/IherPhoto

В сети появились кадры, сделанные российским дроном на Авдеевском направлении, где во время боя на передовой появилась женщина с тележкой, полной вещей. Ролик публикует Telegram-канал WarGonzo.
На кадрах видно, как женщина спокойно шла через зону боевых действий с Украины на территорию РФ, игнорируя стрельбу и взрывы. По словам оператора беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал происходящее, при виде женщины как ВС РФ, так и ВСУ временно прекратили огонь.

Женщина смогла безопасно дойти до населенного пункта, далее ее судьба остается неизвестной.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Канал в Часовом Яре обороняют батальоны мобилизованных украинцев
30 июля 2024, 09:26

Фото: istockphoto / Olena_Z

Киев для подкрепления «забросил» в Часов Яр батальоны мобилизованных, чтобы защитить канал «Северский Донец — Донбасс». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщили в Российской газете.
«Украинские войска делают всё возможное, чтобы не допустить массового форсирования канала российскими войсками. Вдоль канала ведётся активная работа по минированию береговой линии. Кроме того, в Часов Яр прибыли несколько батальонов из мобилизованных граждан Украины», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко также сообщил, что сейчас ВСУ готовят новые позиции в лесополосах вдоль канала. Однако передовым отрядам Вооружённых Сил России удалось подготовить плацдармы и перехватить инициативу на нескольких участках.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что в боях за Часов Яр на стороне ВСУ участвуют немецкие снайперы.

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Бывший подполковник СБУ предрек новые провокации Киева
Прозоров: ВСУ могут попытаться вторгнуться на территорию РФ перед переговорами
30 июля 2024, 09:24

Фото: iStock/Alex Kochev

Украина может пойти на новые провокации с «вторжением» на территорию России. Об этом сообщил РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Прозоров отметил, что таким образом Киев намерен усилить свои позиции перед мирными переговорами и для отчета перед Западом. По словам экс-подполковника, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать западным кукловодам важность и значимость своей персоны.

Прозоров добавил, что на сегодняшний день представители киевского режима стали обсуждать возможный переговорный процесс.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пленный: украинцы хуже относятся к бойцам ВСУ из-за пьянства и наркомании в отпусках
30 июля 2024, 08:20

Фото: iStock/Sinenkiy

Взятый в плен на Артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович заявил, что многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и ведут себя вызывающе, из-за чего мирные жители начинают хуже к ним относиться. Об этом пишет ТАСС.
По словам Григоровича, когда он возвращался в отпуск, то люди смотрели на него с презрением. Он рассказал, что после одного из ранений попал в госпиталь в Кременчуг, где ему разрешили пойти на рынок, чтобы купить гражданскую одежду.

Григорович отметил, что люди на рынке бежали при виде его, так как боялись, что боец является сотрудником военкомата.

Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь. О том, почему Зеленский не хочет возвращать украинских военнопленных, читайте в материале «Радио 1».

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Украинцы сбрасывают СВУ с БПЛА и маскируют их под обычные предметы
Марочко: ВСУ сбрасывают СВУ с дронов, маскируя их под обычные предметы
30 июля 2024, 07:45

Фото: iStock/Yaroslav Litun

ВСУ все чаще минируют район Лисичанск в ЛНР, сбрасывая самодельные взрывные устройства с дронов и маскируя их под обычные предметы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последнее время в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов СВУ с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные СВУ находят на частных участках, грунтовых дорогах и в других людных местах. При этом большая их часть собрана с помощью магнитных взрывателей иностранного происхождения. Такие образцы разминированию не подлежат.

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МО: расчеты САУ «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского
30 июля 2024, 07:23

Фото: iStock/aapsky

Расчеты САУ «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского. Об этом сообщает Минобороны России.
«Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времевского выступа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что приморский расчет 152-мм САУ «Гиацинт» поддерживал штурмовиков и подбил вражескую САУ «Богдана», а уже «Ланцет» добил ее. Артиллеристы выбирают замаскированные позиции, специальное время или плохую погоду, чтобы не раскрыть свое местонахождение.

«Стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки, либо очень плохая погода — дождь, туман, плохая видимость», — поделился механик-водитель САУ с позывным «Стальной».

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