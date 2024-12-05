Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину

Ирина, эвакуированная из донецкого города Селидово, рассказала, как ее пытались расстрелять боевики ВСУ, когда она вышла в магазин за продуктами. Одна из пуль попала в нее, сообщает RT, и прошла на вылет. Женщину спас местный врач, которого украинские военные убили на следующий день.