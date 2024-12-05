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Кандидат на должность канцлера Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об отправке немецких миротворческих сил на Украину. Об этом пишет издание Stuttgarter Nachrichten.
По мнению Мерца, «подобные спекуляции являются безответственными».
Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину в целях завершения украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Мы все бьемся над тем, как положить конец этой войне. Вопрос в том, как это можно сделать», — отметил кандидат в канцлеры ФРГ.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину в целях завершения украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова