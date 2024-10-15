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Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS

Кандидат в канцлеры Германии Мерц выступил за передачу Украине ракет TAURUS
15 октября 2024, 09:26
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Кандидат на пост канцлера Германии от «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. Об этом информирует телеканал NTV.
Мерц отметил, что если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом Германии станет снятие действующих ограничений по дальности применения оружия. После чего Киеву будут доставлены крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

Уточняется, что решение о поставке ракет должно быть принято на европейском уровне. Кандидат в канцлеры добавил, что в ходе предстоящей федеральной избирательной кампании он будет добиваться серьезного увеличения расходов на вооружение.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вооружение
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#германия
Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска бойцами РФ
15 октября 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ более двух третей Дзержинска, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин телеканалу «Соловьев Live».
«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются», — прокомментировал чиновник.
Пушилин добавил, что среди местных многие остались, кто не захотел покидать свои дома, люди в ожидании мирной жизни.

Спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Накануне командир «Ахмата» Апты Алаудинов также информировал, что освобождено, приблизительно, 50% занятой боевиками ВСУ территории в Курской области.

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Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО
15 октября 2024, 09:57

Фото: iStock/Zeferli

Обстановка в Курском приграничье остается напряженной, ВС РФ продолжают оказывать активное сопротивление украинской армии. В Селидово ВСУ удалось взять в тиски. Продвижение российских войск также зафиксировано на Запорожском фронте. О последних событиях в зоне СВО на 15 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


Армия России активно наступает, очищая район Любимовки, а также штурмует Новоивановку и Зеленый Луг, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ подошли к окраинам Суджи и контролируют трассу, соединяющую город с Белой. Штурмовые подразделения закрепились на юго-востоке Суджи в районе АЗС «Лотус». Именно отсюда украинские силы начали своё наступление в августе.

За пять дней российские войска освободили 11 населённых пунктов в Курской области, включая Новый Путь и Медвежье, Нижний Клин, Новоивановку, Ольговку, Шептуховку, хутор Зелёный Шлях, деревню Леонидово и слободу Михайловка.

Противник, в свою очередь, перемещает батальоны из районов Купянска и Работино для поддержки своих подразделений. В Глушковском районе противник утратил очередной БТР Stryker. Штурмовые группы ВСУ, изначально предназначенные для наступления, теперь задействованы для стабилизации ранее завоеванных позиций, так как фактически оказываются в окружении.


Запорожское направление


Российские войска стремительно заняли Левадное в Пологовском районе (15 километров к западу от дороги на Времевку). Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ. Военные каналы противника называют причиной обвала обороны ВСУ на этой линии ложные сообщения украинских офицеров о готовности отражать российские атаки.
Фото: iStock/Zeferli

Кураховское направление


Минобороны РФ сообщило о поражении украинской техники на Кураховском направлении. Расчет российской реактивной системы залпового огня «Ураган» разрушил опорный пункт и находившуюся рядом технику противника.


Торецкое направление


В районе Торецка продолжаются небольшие столкновения, но в целом наблюдается относительная оперативная пауза.Тактика российских войск заключается в чередовании незначительных наступлений с резкими штурмами, что дает возможность постепенно истощать силы противника. В настоящее время осуществляется подготовка к следующему штурму, который может оказаться решающим для обороны подразделений ВСУ.

Часовоярское направление


ВС РФ вновь активизировали свои наступательные действия после длительного перерыва. Основные сражения идут не за сам город, а за его окрестные территории. Российским силам удалось успешно пересечь канал по автодороге и закрепиться на ключевом перекрестке к югу от города. Также отмечается продвижение в западной части Калиновки и к северу от Григорьевки.

Покровское направление


Российская армия освободила населенный пункт Михайловка. Кроме того, в западной части Цукурино бойцы ВС РФ водрузили знамя Победы. Продолжаются атаки в направлении Мирнограда, также фиксируются бои в районе Желанного Второго. Подразделения ВС РФ также готовятся потеснить противника на юге Селидово, чтобы подготовиться к окружению населенного пункта. ​

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#операция
#минобороны рф
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#всу
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#статьи
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Раскрыта личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker
Установлена личность солдата США из захваченного под Курском БТР Stryker
15 октября 2024, 09:52

Фото: iStock/Im Yeongsik

Волонтеры установили личность американского солдата из захваченного под Курском БТР Stryker. Об этом говорится в Telegram-канале «Архангел Спецназа».
Накануне в Глушковском районе Курской области бойцы ВС РФ ликвидировали американский бронетранспортер Stryker с полностью американским экипажем из восьми человек. Уточняется, что экипаж сгорел, но сам бронетранспортер уцелел.

Согласно информации источника, среди американского оружия также была найдена строевая записка, которая позволила установить личность одного из погибших. Им оказался американский военный Брендон Санчез, который вступил в ряды армии США поваром еще в 2013 году.

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#сша
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#всу
#вс рф
#солдат
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Украинский солдат рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет
Пленный Хотенко: в учебке новобранцев обучают на операторов ПТРК без ракет
15 октября 2024, 09:48

Фото: iStock/Prostock-Studio

В учебке новобранцев обучают на операторов ПТРК без ракет. Об этом заявил украинский военнопленный. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Сообщается, что Евгений Хотенко по воинской специальности — оператор противотанкового ракетного комплекса. Он отметил, что в учебном подразделении выстрелил из ПТРК один раз.

Хотенко пояснил, что его подразделение должно было работать с франко-германским переносным противотанковым ракетным комплексом «Милан». Однако ракет для этих ПТРК не оказалось. Новобранцам лишь один раз показали, как он стреляет. По его словам, подразделение, в котором он находился, не является боеспособным, так как в нем служили только военнослужащие старше 40 лет.

Отмечается, что солдат попал в плен в Курской области. По его словам, прибыл он туда по неведению, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область.

В плену украинский военный получает стабильное питание, медицинское обслуживание и сигареты. Он призывает своих сослуживцев следовать его примеру, поскольку преступления ВСУ совершаются на чужой земле. По его словам, это не останется безнаказанным.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#всу
#вс рф
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В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА
Повреждений и пострадавших после уничтожения БПЛА над Тульской областью нет
15 октября 2024, 09:38

Фото: iStock/Lenorlux

В результате уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины над Тульской областью пострадавших и повреждений не зафиксировано. Об этом проинформировало министерство региональной безопасности.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

«Минувшей ночью дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого стало известно, что на трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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На трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой
Спасавший жителей Курской области волонтер Наумов попал в ДТП с «зубами дракона»
15 октября 2024, 09:24

Фото: iStock/N-sky

На трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона». Об этом проинформировали ряд российских военных блогеров и военкоров, среди которых волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».
По данным Живова, установка этих бетонных блоков без предупредительных знаков уже привела к трагическим последствиям — зафиксированы случаи столкновения с ними на высокой скорости. Волонтер выразил обеспокоенность по поводу безопасности на дороге. По его словам, бетонные укрепления без предупредительных знаков пообещали «обнулить».

Сообщается, что одним из пострадавших оказался волонтер Иван Наумов, который ранее спас более 100 жителей Кореневского района Курской области. Его автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с блоками, однако сам он не пострадал.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Пленный боец ВСУ Зайченко попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»
15 октября 2024, 08:44

Фото: iStock/Sinenkiy

Сдавшийся в плен боевик украинского националистического формирования «Айдар»* Владимир Зайченко хочет получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат». Об этом написал в Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На видео Зайченко рассказывает, что проходил службу в батальоне «Айдар»*. По словам военного, он добровольно сдался в плен бойцам ВС России.




Также Зайченко попросил помощи в получении гражданства РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сво
#рф
#вс рф
#всу
#плен
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В Киеве назвали самые напряженные направления на линии фронта для ВСУ
Генштаб ВСУ перечислил три самые горячие точки на линии фронта в ДНР
15 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы Украины назвали три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Наиболее напряженными направлениями в Генштабе украинской армии назвали Кураховское, Покровское и Лиманское направления.

В конце прошлого месяца Генеральный штаб информировал о том, что по всей линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной для ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
#всу
#информация
#сво
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Стало известно о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
Марочко: в ВСУ жалуются на неготовность техники к зиме
15 октября 2024, 08:13

Фото: istock/zabelin

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные жалуются на неготовность техники к зиме. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Марочко, согласно перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, которое ведет боевые действия на Сватовско-Кременском участке, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Зампотех обратил внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации.

Подполковник отметил, что в подразделении отсутствует зимнее дизельное топливо. Кроме этого, охлаждающая жидкость, которая была поставлена накануне, не соответствует техническим стандартам. По словам офицера ВСУ, украинские военные за свой счет приобретают зимние шины

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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