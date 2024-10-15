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Кандидат на пост канцлера Германии от «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. Об этом информирует телеканал NTV.
Мерц отметил, что если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом Германии станет снятие действующих ограничений по дальности применения оружия. После чего Киеву будут доставлены крылатые ракеты большой дальности TAURUS.
Уточняется, что решение о поставке ракет должно быть принято на европейском уровне. Кандидат в канцлеры добавил, что в ходе предстоящей федеральной избирательной кампании он будет добиваться серьезного увеличения расходов на вооружение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что решение о поставке ракет должно быть принято на европейском уровне. Кандидат в канцлеры добавил, что в ходе предстоящей федеральной избирательной кампании он будет добиваться серьезного увеличения расходов на вооружение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова