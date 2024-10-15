Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS

На трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона». Об этом проинформировали ряд российских военных блогеров и военкоров, среди которых волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».