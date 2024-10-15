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В Киеве назвали самые напряженные направления на линии фронта для ВСУ

Генштаб ВСУ перечислил три самые горячие точки на линии фронта в ДНР
15 октября 2024, 08:13
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы Украины назвали три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Наиболее напряженными направлениями в Генштабе украинской армии назвали Кураховское, Покровское и Лиманское направления.

В конце прошлого месяца Генеральный штаб информировал о том, что по всей линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной для ВСУ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
Марочко: в ВСУ жалуются на неготовность техники к зиме
15 октября 2024, 08:13

Фото: istock/zabelin

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные жалуются на неготовность техники к зиме. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Марочко, согласно перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, которое ведет боевые действия на Сватовско-Кременском участке, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Зампотех обратил внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации.

Подполковник отметил, что в подразделении отсутствует зимнее дизельное топливо. Кроме этого, охлаждающая жидкость, которая была поставлена накануне, не соответствует техническим стандартам. По словам офицера ВСУ, украинские военные за свой счет приобретают зимние шины

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилась информация о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко: ВСУ пополняются необученными солдатами на Купянском направлении
15 октября 2024, 07:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Об этом информирует РИА Новости.
«В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки», — поделился он.

Помимо этого, подполковник отметил, что прибывшие на передовую рекруты не обеспечены продовольствием и вещами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 3 БПЛА ВСУ
15 октября 2024, 07:29

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен телами погибших между Киевом и Москвой идет на постоянной основе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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#пво
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Появилась информация об обменах телами погибших между Россией и Украиной
Москалькова: обмен телами погибших между Россией и Украиной идет постоянно
15 октября 2024, 07:22

Фото: сайт Кремля

Обмен телами погибших между Киевом и Москвой идет на постоянной основе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что это вопрос гуманитарного характера. По её словам, военные занимаются этой темой. Помимо этого, наше министерство обороны вместе с другими службами постоянно работает над ней.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снайперы ликвидировали наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении
Снайперы группировки «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении
15 октября 2024, 06:08

Фото: Минобороны РФ

Снайперы горного мотострелкового соединения российской группировки войск «Центр» уничтожили наблюдателей украинских сил и сорвали ротацию пехоты ВСУ на красноармейском (украинское название — покровское) направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи и успешно уничтожила наблюдателей противника, что позволило сорвать ротацию украинских подразделений на боевых позициях, поддержав наступательные действия российских штурмовых групп», — говорится в заявлении ведомства.
Сложности в выполнении снайперских задач усугубляются современными условиями боевых действий. Наличие разведывательных и ударных дронов, минные заграждения, а также постоянные артиллерийские обстрелы вынуждают российских снайперов действовать с предельной осторожностью и тщательно выбирать позиции для укрытия.

В Минобороны отметили, что рабочая дальность поражения целей для снайперов группировки «Центр» составляет более тысячи метров, благодаря их профессиональной подготовке и использованию современного оптического и тепловизионного оборудования.

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#минобороны
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#вс рф
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«Удушающий удав»: В США рассказали, с чем ВСУ столкнулись в Курской области
Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ в Курской области столкнулись с безвыходным положением
15 октября 2024, 05:24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сравнил их положение с «удавом», который сжимает свою жертву в смертоносных кольцах.

«Украинцы попали в ловушку, из которой не могут выбраться — им просто некуда бежать», — отметил Джонсон.
По его словам, ВСУ не в состоянии остановить продвижение российских войск, а ухудшившиеся погодные условия усугубляют их положение.

Ранее российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, заявил генерал-майор Апти Алаудинов. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 20 тысяч военных в этом направлении. Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и Россия даст достойный ответ.

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#минобороны
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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Николаевскую и Одесскую
15 октября 2024, 03:58

Фото: istock/Photoboyko

В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Винницкую и Кировоградскую области.
Также тревога прозвучала на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена с 00:36 до 02:33 по московскому времени.

Удары по объектам на Украине со стороны российских войск начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала регулярным явлением по всей стране, особенно в связи с атаками на критическую инфраструктуру, оборонные объекты и системы связи.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.

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Москалькова обратилась к Киеву с просьбой найти вывезенных жителей Курской области
15 октября 2024, 03:50

Фото: Сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины.
Об этом Москалькова сообщила РИА Новости.

«Мы получили обращения от родственников о поиске родных и целых семей, насильно вывезенных в Украину. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины, чтобы он помог найти этих людей и, если возможно, посетил их, чтобы оценить условия их содержания», — заявила Москалькова.
Ранее в аппарат российского омбудсмена поступили жалобы о пропаже более тысячи жителей Курской области, которые, как утверждается, были насильно вывезены украинскими военными. В ответ на это Россия продолжает активные боевые действия в регионе.

По данным Генштаба РФ, 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить территорию Курской области, но их наступление было остановлено. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим будет получать достойный ответ за атаки на гражданские объекты, и все цели России будут достигнуты.

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ВСУ разбросали мины «Лепесток» по Белгородской области: автомобиль подорвался
15 октября 2024, 00:24

Фото: istock/Yaroslav Litun

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Красный Октябрь произошел подрыв автомобиля на мине. К счастью, никто не пострадал», — отметил Гладков.
По его словам, оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в сторону села Чайки для обеспечения безопасности населения и разминирования территории.

Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition. На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.

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