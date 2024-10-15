В Киеве назвали самые напряженные направления на линии фронта для ВСУ

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Вооруженные силы Украины назвали три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Наиболее напряженными направлениями в Генштабе украинской армии назвали Кураховское, Покровское и Лиманское направления.
В конце прошлого месяца Генеральный штаб информировал о том, что по всей линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной для ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В конце прошлого месяца Генеральный штаб информировал о том, что по всей линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной для ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова